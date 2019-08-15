Авиационную бомбу времен Великой Отечественной войны нашли на территории Кремля, сообщает "Интерфакс".

Комендант Московского Кремля Сергей Хлебников рассказал изданию, что бомба была обнаружена при раскопках на косогоре Тайницкого сада со стороны Москвы-реки. В дореволюционные времена там располагался погреб для хранения. Находка с соблюдением мер безопасности была вывезена с территории Кремля.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на Дмитрия Пескова, инцидент никак не повлиял на рабочий график президента Владимира Путина. Глава государства 15 августа провел рабочую встречу с врио главы Курганской области Вадимом Шумковым в своей подмосковной резиденции в Ново-Огарево.