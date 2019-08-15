Семилетний мальчик утонул в озере в Мамонтовском районе Алтайского края. Возбуждено уголовное дело, сообщает Следственный комитет по региону.

По данным следствия, все произошло 2 августа, когда пьяный местный житель вместе с внуком поехал кататься на лодке по одному из озер, расположенных около поселка Комсомольского.

Находясь в воде недалеко от берега, мужчина решил поучить ребенка нырять, при этом не предприняв мер по безопасности. Лодка перевернулась и мальчик не смог выбраться из воды.

Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности"). Следователи проводят сбор и закрепление доказательств по уголовному делу, устанавливают обстоятельства гибели ребенка.