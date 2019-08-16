Справедливая зарплата для барнаульцев – самая низкая в России

Барнаул, Липецк, Пенза и Рязань вошли в число российских городов, где местные жители называют самый низкий размер справедливой, по их мнению, зарплаты, сообщает РБК со ссылкой на опрос "Сбербанка".

В среднем, они считают, что заслуживают зарплаты в 58 тысяч рублей. Совсем немного более притязательно население Волгограда и Ярославля (по 59 тысяч рублей).

Вопрос звучал следующим образом: "Какой, по-вашему, должна быть справедливая зарплата, позволяющая обеспечить достойное существование, накопить средства на крупные покупки, на черный день и на старость?".

Значительно ниже уровень справедливой медианной зарплаты (половина опрошенных называет значение больше, половина – меньше). Наименее требовательными по этому показателю оказались жители Астрахани, Барнаула, Волгограда, Липецка и Ульяновска (по 45 тысяч рублей).

В среднем, россияне считают, что должны зарабатывать 66 тысяч рублей в месяц. При этом половина граждан страны уверена, что им будет достаточно зарплаты ниже 50 тысяч рублей. При этом средняя оплата труда в стране составляет только 34,3 тысячи рублей.

Самыми притязательными оказались жители Москвы (100 тысяч рублей), Санкт-Петербурга и Владивостока (по 77 тысяч рублей), а также Хабаровска (75 тысяч рублей).

По желаемой медианной зарплате лидируют Москва (74 тысячи рублей) и Санкт-Петербург (60 тысяч рублей).