Пятница, 16 Август, 08:11

Мобильная версия
Реклама на сайте
Предвыборные материалы Выборы 2019

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 65,89
€ 73,46
Обь
162см +2

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Отставка ДугинаЛесные пожарыОтключения горячей воды
Глава Барнаула Сергей Дугин ушел в отставку
Новости

Справедливая зарплата для барнаульцев – самая низкая в России

, ИА "Амител"
Половина местных жителей считает, что заслуживает меньше 45 тысяч рублей в месяц
Фото: sibdepo.ru

Фото: sibdepo.ru

Барнаул, Липецк, Пенза и Рязань вошли в число российских городов, где местные жители называют самый низкий размер справедливой, по их мнению, зарплаты, сообщает РБК со ссылкой на опрос "Сбербанка".

В среднем, они считают, что заслуживают зарплаты в 58 тысяч рублей. Совсем немного более притязательно население Волгограда и Ярославля (по 59 тысяч рублей).

Вопрос звучал следующим образом: "Какой, по-вашему, должна быть справедливая зарплата, позволяющая обеспечить достойное существование, накопить средства на крупные покупки, на черный день и на старость?".

Значительно ниже уровень справедливой медианной зарплаты (половина опрошенных называет значение больше, половина – меньше). Наименее требовательными по этому показателю оказались жители Астрахани, Барнаула, Волгограда, Липецка и Ульяновска (по 45 тысяч рублей).

В среднем, россияне считают, что должны зарабатывать 66 тысяч рублей в месяц. При этом половина граждан страны уверена, что им будет достаточно зарплаты ниже 50 тысяч рублей. При этом средняя оплата труда в стране составляет только 34,3 тысячи рублей.

Самыми притязательными оказались жители Москвы (100 тысяч рублей), Санкт-Петербурга и Владивостока (по 77 тысяч рублей), а также Хабаровска (75 тысяч рублей).

По желаемой медианной зарплате лидируют Москва (74 тысячи рублей) и Санкт-Петербург (60 тысяч рублей).

Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

16.08.2019 07:50
АБОРИГЕН

200000 самое оно.

0  0
16.08.2019 08:09
Афиноген

Чтобы соблюсти все условия ,например воспроизводства,то зарплата должна быть всё таки выше 45 тысяч.Но режиму этого не надо ,цели у него противоположные.

0  0
Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< август 2019  
пн вт ср чт пт сб вс
         1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31   
08:04
Тренер Шубенкова рассказал, когда легкоатлет вернется после травмы 0
07:46
Справедливая зарплата для барнаульцев – самая низкая в России 2
07:32
Модные детки: где в Барнауле найти комфортную одежду для школьника по приятной цене 0
07:31
Гоблин сделает честные переводы кино для абонентов "Ростелекома" 0
06:48
Дрянная девчонка: какой 61-летняя Мадонна была в молодости 8
06:23
Конец "эры хиппи" и начало сексуальной революции: фото "Вудстока" 1969 года 13
06:01
Алтайские справороссы предложили вернуть выборы мэра Барнаула 1
22:00
Мальчик утонул в озере на Алтае, когда его учил нырять пьяный дедушка 1
21:27
Путин не стал менять свой график из-за найденной в Кремле бомбы 4
20:56
Дым от лесных пожаров вновь возвращается в Западную Сибирь 3
20:38
Глава Росавиации прокомментировал решение пилотов Airbus посадить самолет без шасси 2
19:14
Вячеслав Франк официально стал исполнять обязанности главы Барнаула 6
19:12
Спасатели нашли живым трехлетнего малыша, который потерялся в лесу под Омском 1
18:38
Полиция разыскивает насильника, напавшего на женщину в Барнауле 5
18:02
Рекламу пива запретили в крупном торговом центре Барнаула 0
17:43
Что случилось с лайнером А321 и почему его посадку в кукурузном поле назвали чудом 0
17:34
"Убитую" барнаульскую улицу Мамонтова начали ремонтировать 5
17:05
Жителей Барнаула приглашают танцевать восемь часов подряд 1
16:06
Опубликовано видео с квадрокоптера с места аварийной посадки A321 в поле 12
16:05
Его право. Главный алтайский депутат об отставке мэра Барнаула Дугина 4
15:28
Каким был Сергей Дугин на посту главы Барнаула: эмоциональная фотоподборка 7
15:20
Момент столкновения A321 с птицами снял на видео пассажир самолета 4
15:04
Дорогу в барнаульском поселке Лебяжьем починили "непонятной пылью-грязью" 7
14:09
Названы продукты, снижающие риск развития рака у курильщиков 0
13:54
Свалку испорченных слив нашли в лесополосе недалеко от аэропорта Барнаула 9
13:42
Депутаты Барнаула примут отставку Дугина 30 августа 0
13:27
"Спасибо вам": Франк поблагодарил Томенко и пообещал не подвести жителей Барнаула 7
13:20
Стая чаек стала причиной аварийной посадки лайнера А321 в Жуковском 8
13:05
Дугин перед отставкой сходил с Томенко на футбол и вдохновил "Динамо" на победу 6
12:55
Квадрокоптеры задействовали в поисках трехлетнего омича 3
12:53
Бийчанин обокрал врачей, когда они везли его на скорой помощи в больницу 2
12:35
Эра Дугина. Как Сергей Иванович стал главой Барнаула и почему ушел в отставку 6
12:17
Глава Минприроды: "Россия может запретить экспорт леса в Китай" 11
12:05
Мать погибшего в Сирии сибиряка добилась надбавки к пенсии 0
11:59
Алтайскому депутату отчитались о ликвидации свалки в Барнауле, которую не убрали 3
11:44
Воспитанием гармонично развитой личности займутся на Алтае по программе "Образование" 2
11:28
Пять 17-летних россиянок родили пятого ребенка 9
11:08
"Я неоднократно обсуждал это с губернатором": заявление Дугина об отставке 22
11:06
Вячеслав Франк: что известно о новом врио главы города Барнаула? 14
10:56
Исполнять обязанности главы Барнаула будет Вячеслав Франк 3
10:34
Федерация легкой атлетики поддержала Шубенкова в борьбе за манеж с АлтГТУ 10
10:26
Глава Барнаула Сергей Дугин ушел в отставку 126
09:50
Алтайский край вооружили ракетными комплексами "Фагот" 15
09:45
Куда путешествуют люди и что покупают в поездках: статистика от известного банка 3
09:23
Американку оштрафовали за съемку в Киселевске, где жители просятся в Канаду 11
08:45
Приблизившийся к самолету Шойгу истребитель принадлежит Испании 7
08:15
700 человек ищут пропавшего под Омском трехлетнего ребенка 18
08:00
Бесплатно = полноценно: нацпроект дает алтайским предпринимателям курс на образование 0
07:50
Жители Алтайского края стали меньше жениться и разводиться 6
07:40
44% избирателей готовы проголосовать за "Единую Россию" 35

© ИА «Амител», 1999 — 2019
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.