Тренер Шубенкова рассказал, когда легкоатлет вернется после травмы

Легкоатлет Сергей Шубенков продолжает восстанавливаться после травмы, при этом первый старт у него запланирован уже на 24 августа, сообщил РИА "Новости" его тренер Сергей Клевцов.

Спортсмен планирует вернуться после вынужденного перерыва, выступив на этапе Бриллиантовой лиги в Париже.

"Восстановление Сергея проходит непросто. Мы параллельно восстанавливаемся и тренируемся с тем расчетом, что когда все эти болячки отпустят, кондиции должны быть на уровне, – рассказал Клевцов. – Пока по-прежнему планируем стартовать 24 августа в Париже на этапе Бриллиантовой лиги, а там посмотрим".

Шубенков получил травму на июньском этапе Бриллиантовой лиги в Марокко, когда на финише столкнулся с действующим чемпионом мира Омаром Маклеодом с Ямайки. Несмотря на падение, россиянин выиграл забег, но получил травмы плеча, колена и голеностопного сустава.

Шубенков выступает в дисциплине бег на 110 метров с барьерами. Он завершил летний спортивный сезон прошлого года золотом на Кубке четырех континентов ИААФ.

На его счету в общей сложности 11 побед в 15 стартах, четыре из них он пробежал быстрее 13 секунд и установил рекорд страны.

Второй год подряд барьеристу покорилась "Бриллиантовая лига IAAF". Кроме того, алтайский спортсмен занял второе место в чемпионате Европы. В 2015 году он стал чемпионом мира.