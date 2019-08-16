Кто должен убирать постельное белье в поездах, уточнили в РЖД

Порядок уборки постельного белья в поездах в связи с многочисленными вопросами прояснили ТАСС в пресс-службе "Федеральной пассажирской компании" (дочерняя компания РЖД).

Пассажирам не нужно сдавать и подготавливать к уборке постельное белье. Проводники весь этот процесс проведут самостоятельно.

Более того, при необходимости к ним можно обратиться, чтобы они застелили постель. Правда, следует помнить, что в первую очередь эта услуга оказывается инвалидам, пожилым людям и пассажирам с детьми.

В фирменных поездах перед отправлением поезда проводники застилают постельное белье на верхних полках. Всегда подготовлены места для отдыха и сна только в люксовых и спальных вагонах.