Алтайские пожарные потушили горящие богучанские леса и возвращаются домой

Аэромобильная группировка ГУ МЧС России по Алтайскому краю возвращается из Красноярского края в родной регион. Как сообщает источник Amic.ru, 85 пожарных выдвинулись в направлении Алтая в 5:10 по местному времени.
Алтайские спасатели отправились в Богучанский район 2 августа. Там их разбили на группы примерно по 10 человек и направили тушить пожары.
Вместе с ними помогали красноярским коллегам пожарные из Томской, Омской и Кемеровской областей, а также Республики Хакасии.
Как сообщает пресс-служба регионального управления МЧС России, прибывшее в регион подкрепление выполнило все поставленные перед ним задачи.
"По оперативным данным, все пожары в районе ликвидированы. Это было достигнуто благодаря совместному взаимодействию всех ведомств, наращиванию наземных сил и средств, авиации, – констатировали в ведомстве. – Борьба с огнем велась непрерывно, авиация работала весь световой день".
Ежедневно в тушении участвовали около тысячи человек. В их числе не только сотрудники МЧС, но и работники предприятий-арендаторов и лесоохраны, военные и добровольцы.
Комментарии
Показали, как надо
орлы!!!!!
давайте домой уже быстрее!!!!
Природную стихию не потушишь.
Просто немного помогли.
Общественность требовала, общественность получила.
В масштабах планеты человек - моль, плесень, пыль
Дык, эта, а как быть с высказываниями местной и прочей шпаны, что эти пожары тушить не надо - выходит зря наши герои тушили?! Ну, и, вчерась опять солнца не было - значится не все потушили?!
Ну, и, вчерась опять солнца не было - значится не все потушили?!
а сегодня и дальше дожди обещают. значит воду в небо лили, да?
16.08.2019 10:35
- гость -
Можете и дальше тупить - вчерашняя заметка от 20.56 вам в помощь....
для 10:31
Дак их ни кто и не тушит.Посмотри по карте пожаров. От Богучан до и на север.1000 км тайги так и горит. И потушить ее не возможно.