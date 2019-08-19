Отказ от долевого строительства жилья и пришедшее на смену ему проектное финансирование повлияло на цены квартир. В большинстве жилых комплексов Барнаула они ощутимо подорожали – до 30%. Но некоторые застройщики сохранили прежние цены.

Как сообщают эксперты Союза риелторов Барнаула и Алтая, после введения эскроу-счетов с 1 июля 2019 года квартиры уже подорожали по разным жилым комплексам от 15 до 20%. Всего же, как ранее сообщали в Алтайской торгово-промышленной палате, рост может составить от 15 до 30%, по сравнению со стоимостью на конец 2018 года.

Впрочем, цены увеличиваются не только из-за введения проектного финансирования. Сейчас в Барнауле наблюдается повышенный спрос на жилье в связи с его дефицитом, а с другой стороны – из-за ставок ипотеки, которые стали более доступными. Поэтому, говорят эксперты, есть все предпосылки, что стоимость квартир в столице Алтайского края продолжит расти.

Однако не все застройщики Барнаула ощутимо повысили цены в 2019 году. Так, компания "Мой дом", возводящая жилой комплекс "Новый квартал" в центре столицы региона, по-прежнему продает квартиры от 1,3 млн рублей – по на уровне 2018 года. Как заявляют в компании, цены удается сдерживать.

На данный момент, по сведениям ряда барнаульских риелторов, среди предложений жилья в центре города ЖК "Новый квартал" остается одним из самых выгодных.

Во-первых, из-за доступной цены. Во-вторых, сами квартиры спроектированы оптимально: каждый квадратный метр жилья оказывается задействованным, а планировки позволяют разместить мебель типовых размеров – вы не переплатите за лишние квадраты. В квартирах предусмотрена усиленная шумоизоляция на 360 градусов, теплые лоджии. А в-третьих, в стоимость входит современная, безопасная закрытая дворовая территория с детскими площадками без машин.

Посмотреть квартиры и оценить все преимущества ЖК "Новый квартал" можно записавшись на бесплатную экскурсию по телефону 533-991.

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