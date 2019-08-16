"Речное такси" на воздушной подушке появилось в Камне-на-Оби

Фото Александра Жданова / "Каменские известия"

Судно на воздушной подушке "Пегас 5" спустили на воду в Камне-на-Оби, сообщает газета "Каменские известия". Оно приобретено на средства краевого бюджета по инициативе губернатора Виктора Томенко.

Планируется, что это решит проблему полноценного сообщения правобережной части с "большой землей" в демисезон.

"Пегас" способен вместить пять пассажиров. При этом он абсолютно универсален: может проходить как по воде, так и по льду или ледовой крошке. Не боится он и болотистой местности.

Сейчас администрация Каменского района готовит тендер, чтобы определить, кто возьмет на себя обязанности по перевозке пассажиров на этом "вездеходе" через Обь. Ожидается, что "речное такси" начнет функционировать уже текущей осенью, когда закончится речная навигация.