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"Речное такси" на воздушной подушке появилось в Камне-на-Оби

, ИА "Амител"
Оно будет перевозить пассажиров с одного берега реки на другой

Фото Александра Жданова / "Каменские известия"

Судно на воздушной подушке "Пегас 5" спустили на воду в Камне-на-Оби, сообщает газета "Каменские известия". Оно приобретено на средства краевого бюджета по инициативе губернатора Виктора Томенко.

Планируется, что это решит проблему полноценного сообщения правобережной части с "большой землей" в демисезон.

"Пегас" способен вместить пять пассажиров. При этом он абсолютно универсален: может проходить как по воде, так и по льду или ледовой крошке. Не боится он и болотистой местности.

Сейчас администрация Каменского района готовит тендер, чтобы определить, кто возьмет на себя обязанности по перевозке пассажиров на этом "вездеходе" через Обь. Ожидается, что "речное такси" начнет функционировать уже текущей осенью, когда закончится речная навигация.

Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

16.08.2019 12:06
АБОРИГЕН

А где надпись "Подарок губернатора"?

0  0
16.08.2019 13:03
- гость -

Правый руль?

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