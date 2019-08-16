Как уходил с поста главы Барнаула Сергей Дугин. Видео

Сергея Дугина, который 15 августа заявил о своей отставке, проводили в пятницу, 16 августа, в администрации Барнаула. На встрече присутствовал не только коллектив администрации, выразить благодарность за проделанную работу приехали губернатор Алтайского края Виктор Томенко и председатель АКЗС Александр Романенко.

Как провожали Сергея Дугина с поста сити-менеджера Барнаула, смотрите на Amic.ru.

Напомним, Сергей Дугин отработал на посту главы Барнаула три с половиной года. Временно исполняющим обязанности градоначальника назначен Вячеслав Франк.