Пятница, 16 Август, 11:58

Мобильная версия
Реклама на сайте
Предвыборные материалы Выборы 2019

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 65,89
€ 73,46
Обь
167см +5

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Отставка ДугинаЛесные пожарыОтключения горячей воды
Глава Барнаула Сергей Дугин ушел в отставку
Новости

Работал честно и ответственно: Томенко проводил главу Барнаула Дугина в отставку

, ИА "Амител", Александра Черданцева
Сергей Дугин попрощался с коллективом
Виктор Томенко и Сергей Дугин / Фото: Екатерина Смолихина

Виктор Томенко и Сергей Дугин / Фото: Екатерина Смолихина

Глава Барнаула Сергей Дугин, уходящий в отставку, работал честно и эффективно, да, не все получилось, но город развивался, сказал губернатор Алтайского края Виктор Томенко на встрече градоначальника с коллективом в пятницу, 16 августа, передает с места событий корреспондент портала Amic.ru.

"Сергей Иванович Дугин честно, ответственно и эффективно работал почти четыре года. Это был не простой путь, но работа была направлена на развитие города. Если объективно посмотреть, то позитивные изменения в городе видны невооруженным глазом. Конечно, не все удалось сделать так, как хотелось бы. Были дискуссии и претензии, ну а как без них", – сказал Виктор Томенко.

Глава региона подчеркнул, что деятельность градоначальника разнообразна и многогранна, должность предъявляет высокие требования, кроме того, всегда есть объективные трудности при выполнении этой работы.

"Сергей Иванович, искренне благодарю вас за работу на посту. С уважением отношусь к вашему решению (уйти в отставку, – прим. ред.), мы подробно с вами не раз обсудили этот вопрос. 

Губернатор заверил, что он лично и краевое правительство поддержат город, пока не появится новый глава.

На встрече присутствовали заместители главы города, начальники комитетов администрации, несколько депутатов гордумы, представители краевого правительства.

Напомним, Сергей Дугин написал заявление о сложении полномочий 15 августа. Официально его отставку примут на заседании Барнаульской гордумы 30 августа. Сам Дугин назвал свой уход обдуманным решением, принятым "не вчера". Исполнять его обязанности до назначения нового главы города будет первый заместитель Вячеслав Франк.

Материалы по теме

 

Читайте также в сюжете: Отставка Дугина
Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< август 2019  
пн вт ср чт пт сб вс
         1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31   
11:51
Мать больного эпилепсией ребенка задержали за покупку лекарства 1
11:37
Работал честно и ответственно: Томенко проводил главу Барнаула Дугина в отставку 0
11:15
Двухкилометровая пробка возникла в Барнауле из-за дорожных работ 3
10:28
"Речное такси" на воздушной подушке появилось в Камне-на-Оби 0
09:55
Алтайские пожарные потушили горящие богучанские леса и возвращаются домой 9
09:15
Сыр от фермера Уолкера, квест и гала-ужин: чем удивят гостей "Дни алтайского сыра" 2
08:45
"Альфа-Банк" запустил для клиентов сервис по поиску надежных бизнес-партнеров 1
08:32
Кто должен убирать постельное белье в поездах, уточнили в РЖД 0
08:04
Тренер Шубенкова рассказал, когда легкоатлет вернется после травмы 0
07:46
Барнаульцы назвали размер справедливой зарплаты. Она самая низкая в России 12
07:32
Модные детки: где в Барнауле найти комфортную одежду для школьника по приятной цене 0
07:31
Гоблин сделает честные переводы кино для абонентов "Ростелекома" 0
06:48
Дрянная девчонка: какой 61-летняя Мадонна была в молодости 9
06:23
Конец "эры хиппи" и начало сексуальной революции: фото "Вудстока" 1969 года 16
06:01
Алтайские справороссы предложили вернуть выборы мэра Барнаула 17
22:00
Мальчик утонул в озере на Алтае, когда его учил нырять пьяный дедушка 1
21:27
Путин не стал менять свой график из-за найденной в Кремле бомбы 11
20:56
Дым от лесных пожаров вновь возвращается в Западную Сибирь 6
20:38
Глава Росавиации прокомментировал решение пилотов Airbus посадить самолет без шасси 3
19:14
Вячеслав Франк официально стал исполнять обязанности главы Барнаула 7
19:12
Спасатели нашли живым трехлетнего малыша, который потерялся в лесу под Омском 6
18:38
Полиция разыскивает насильника, напавшего на женщину в Барнауле 6
18:02
Рекламу пива запретили в барнаульской "Арене" 2
17:43
Что случилось с лайнером А321 и почему его посадку в кукурузном поле назвали чудом 0
17:34
"Убитую" барнаульскую улицу Мамонтова начали ремонтировать 8
17:05
Жителей Барнаула приглашают танцевать восемь часов подряд 2
16:06
Опубликовано видео с квадрокоптера с места аварийной посадки A321 в поле 14
16:05
Его право. Главный алтайский депутат об отставке мэра Барнаула Дугина 5
15:28
Каким был Сергей Дугин на посту главы Барнаула: эмоциональная фотоподборка 7
15:20
Момент столкновения A321 с птицами снял на видео пассажир самолета 4
15:04
Дорогу в барнаульском поселке Лебяжьем починили "непонятной пылью-грязью" 7
14:09
Названы продукты, снижающие риск развития рака у курильщиков 0
13:54
Свалку испорченных слив нашли в лесополосе недалеко от аэропорта Барнаула 9
13:42
Депутаты Барнаула примут отставку Дугина 30 августа 0
13:27
"Спасибо вам": Франк поблагодарил Томенко и пообещал не подвести жителей Барнаула 9
13:20
Стая чаек стала причиной аварийной посадки лайнера А321 в Жуковском 8
13:05
Дугин перед отставкой сходил с Томенко на футбол и вдохновил "Динамо" на победу 6
12:55
Квадрокоптеры задействовали в поисках трехлетнего омича 3
12:53
Бийчанин обокрал врачей, когда они везли его на скорой помощи в больницу 2
12:35
Эра Дугина. Как Сергей Иванович стал главой Барнаула и почему ушел в отставку 7
12:17
Глава Минприроды: "Россия может запретить экспорт леса в Китай" 12
12:05
Мать погибшего в Сирии сибиряка добилась надбавки к пенсии 0
11:59
Алтайскому депутату отчитались о ликвидации свалки в Барнауле, которую не убрали 3
11:44
Воспитанием гармонично развитой личности займутся на Алтае по программе "Образование" 2
11:28
Пять 17-летних россиянок родили пятого ребенка 10
11:08
"Я неоднократно обсуждал это с губернатором": заявление Дугина об отставке 22
11:06
Вячеслав Франк: что известно о новом врио главы города Барнаула? 16
10:56
Исполнять обязанности главы Барнаула будет Вячеслав Франк 3
10:34
Федерация легкой атлетики поддержала Шубенкова в борьбе за манеж с АлтГТУ 10
10:26
Глава Барнаула Сергей Дугин ушел в отставку 128

© ИА «Амител», 1999 — 2019
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.