Работал честно и ответственно: Томенко проводил главу Барнаула Дугина в отставку

Глава Барнаула Сергей Дугин, уходящий в отставку, работал честно и эффективно, да, не все получилось, но город развивался, сказал губернатор Алтайского края Виктор Томенко на встрече градоначальника с коллективом в пятницу, 16 августа, передает с места событий корреспондент портала Amic.ru.

"Сергей Иванович Дугин честно, ответственно и эффективно работал почти четыре года. Это был не простой путь, но работа была направлена на развитие города. Если объективно посмотреть, то позитивные изменения в городе видны невооруженным глазом. Конечно, не все удалось сделать так, как хотелось бы. Были дискуссии и претензии, ну а как без них", – сказал Виктор Томенко.

Глава региона подчеркнул, что деятельность градоначальника разнообразна и многогранна, должность предъявляет высокие требования, кроме того, всегда есть объективные трудности при выполнении этой работы.

"Сергей Иванович, искренне благодарю вас за работу на посту. С уважением отношусь к вашему решению (уйти в отставку, – прим. ред.), мы подробно с вами не раз обсудили этот вопрос.

Губернатор заверил, что он лично и краевое правительство поддержат город, пока не появится новый глава.

На встрече присутствовали заместители главы города, начальники комитетов администрации, несколько депутатов гордумы, представители краевого правительства.

Напомним, Сергей Дугин написал заявление о сложении полномочий 15 августа. Официально его отставку примут на заседании Барнаульской гордумы 30 августа. Сам Дугин назвал свой уход обдуманным решением, принятым "не вчера". Исполнять его обязанности до назначения нового главы города будет первый заместитель Вячеслав Франк.