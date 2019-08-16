Шлепать детей для воспитания "разрешил" уполномоченный по правам ребенка на Урале

При воспитании детей можно шлепать детей, если это не причиняет им боли, сообщает URA.RU со ссылкой на детского омбудсмена по Свердловской области Игоря Морокова.

"Шлепок, не причиняющий боли. Я бы это насилием не назвал. Но это крайний случай", – сказал Мороков, подчеркнув, что это не должно причинять страдания.

По его словам, такой легкий шлепок – это не физическое насилие, а сигнал ребенку о том, что он ведет себя неправильно.

Причем, как отметил Мороков, делать это можно до двух лет – в таком возрасте сигнальная система еще не сформирована.

Ранее шлепать детей разрешил Папа Римский. Франциск рассказал, что одобряет телесные наказания для малышей, однако стоит это делать исключительно в воспитательных целях, не унижая их достоинство.