Перечень запретных для женщин работ значительно сократили в России

Новый перечень работ, которыми в России запрещено заниматься женщинам, утвердил Минтруд. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

В обновленный перечень попали 100 "производств, работ и должностей с вредными и (или) опасными условиями труда, на которых ограничивается применение труда женщин" с подпунктами.

Сейчас в России действует перечень, в котором 456 пунктов.

Новый список вступит в силу с 1 января 2021 года. Запрет будет снят, к примеру, на работу водителем-дальнобойщиком и машинистом электропоезда.

Запрещено будет выполнять работы по непосредственному тушению пожаров, оглушать и обескровливать животных, очищать канализационные сети, заготавливать лед в водоемах, собирать корпуса металлических судов, дробить колчедан, опрессовывать трубы, строить вышки, гидравлически разрывать пласты при добыче нефти и газа, производить карбид кальция и так далее.

Ранее сообщалось, что российским женщинам разрешат работать машинистами и водителями большегрузов. Министр труда Максим Топилин анонсировал подписание приказа о пересмотре перечня работ, на которых запрещается использование женского труда, в сентябре 2018 года.