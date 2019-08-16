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Огонь охватывал кольцом: алтайский пожарный рассказал о борьбе со стихией в тайге

, ИА "Амител"
Группа спасателей из Алтайского края завершила свою работу на тушении пожаров в Красноярском крае
Активная фаза тушения лесных пожаров для алтайских спасателей закончилась / Фото: pushkino.bezformata.com

Активная фаза тушения лесных пожаров для алтайских спасателей закончилась / Фото: pushkino.bezformata.com

В каких условиях приходилось работать на тушении лесных пожаров, Amic.ru рассказал член аэромобильной группировки ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

Аэромобильная группировка алтайского МЧС возвращается из Красноярского края. 85 пожарных отправились домой в пятницу, 16 августа, в 5:10 по местному времени. В Богучанский район сибирского региона они уехали 2 августа. Там их разбили на группы примерно по 10 человек и отправили тушить пожары.

"Обстановка, конечно, была напряженная, я пробыл в тайге шесть дней, а кто-то все десять. Мы базировались в лагере, и оттуда нас перебрасывали в лес. Связи в глухой тайге нет, и многих дома потеряли родные", – рассказывает мужчина.

Родственники спасателей  переживали за них не без причины. 5 августа в СМИ появилась новость о том, что в Эвенкийском районе без вести пропал сотрудник МЧС, но позже мужчину нашли живым. Усиливало беспокойство и отсутствие в лесах мобильной связи. 

"Папа наш спасает тайгу и не выходит на связь", – написала несколько дней назад в соцсетях супруга одного из алтайских пожарных. 

Спасатель рассказал, что его группа отвечала за то, чтобы огонь не пересек речку. Чаще всего приходилось работать лопатами – копать траншеи, чтобы пламя не распространилось. К месту дислокации пригоняли пожарную технику, а в воздухе работали вертолеты Ми-8Т и самолеты-амфибии.

"У каждой группировки огонь шел по-разному. Мы боролись с верховым огнем, кого-то он охватывал кольцом: еле успевали брать сумки и палатки. Пострадавших среди нас не было, но берцы кто-то подпалил", – вспоминает пожарный. 

Ранее начальник ГУ МЧС по Красноярскому краю Игорь Лисин поблагодарил группировки из соседних регионов за оказанную помощь. По состоянию на 16 августа, по данным КГАУ "Лесопожарный центр", в регионе действуют 92 лесных пожара. На местах возгораний работают следственно-оперативные группы. 

Читайте также в сюжете: Лесные пожары
Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

Комментарии

16.08.2019 13:06
- гость -

Почему не обеспечили даже связью, где космические телефоны, а ежели диверсанты лес захватят?!

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16.08.2019 13:11
АБОРИГЕН

Нет связи. Позор. И это на фоне того что Путин не хочет выделять радиочастоты для внедрения новых технологий связи. Параноики. Нет он уже давно сидит в своём батискафе и из него уже не выйдет.

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