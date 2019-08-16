Число безработных предпенсионеров выросло на 8,5% за три месяца

Численность людей предпенсионного возраста, зарегистрированных как безработные, по данным на 1 июля составило 122,6 тыс. человек, передает ТАСС со ссылкой на Минтруд.
В первом квартале 2019 года порядка 113 тысяч российских предпенсионеров официально числились безработными. Таким образом, по сравнению со вторым кварталом рост составил 8,5%.
В министерстве напомнили, что максимальное пособие по безработице для людей этой категории составляет 11280 рублей.
Ранее сообщалось, что проект по обучению предпенсионеров "хромает", но поставленную задачу обещают решить в срок.
Также, по данным Минтруда, число россиян, не имеющих работу, сократилось за неделю (с 31 июля по 7 августа) на 0,8% и составило 724 тыс. человек. Речь идет только о жителях, зарегистрированных в органах службы занятости.
Общее число работающих россиян, находящихся в вынужденных отпусках или работающих неполный рабочий день, в этот период составило 110 123 человека.
Комментарии
Отучилась на курсах на бухгалтеров, платили стипендию около 12900 в месяц все три месяца, я попала в программу обучения предпенсионеров, была без работы, теперь ищу работу как бухгалтер на дому.
16.08.2019 14:12
гость
Ага) что то слабо верится, что наше государство за просто так обучило бесплатно, да еще и денег дало) опять вброс какой то
Это прогнозируемый результат, сейчас появляются первые показатели пенсионной реформы. Молодым бы устроиться на постоянную работу, а старички уже не нужны...
надо относится к этому с пониманием, как предлагали...
16.08.2019 14:12
гость
Без опыта? После курсов? Ну-ну. Бухгалтер на дому - это бухгалтер в единственном лице, плюс сам программами занимается.
Начиная с 2019 года, согласно подписанному Президентом закону № 350-ФЗ от 03.10.2018 г., предпенсионный возраст — это период в течение 5 лет до дня наступления возраста, дающего по новому пенсионному законодательству право на страховую пенсию по старости, в том числе досрочную.
В министерстве законы не знают?