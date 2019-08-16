Лекарство, на которое в России "ловят" матерей больных детей, проверит Минздрав

Эффективность противосудорожного препарата, при получении которого на почте 12 августа задержали мать тяжелобольного ребенка, проверит Минздрав, передает ТАСС.

"Российская противоэпилептическая лига готовит экспертное заключение по эффективности лекарственного препарата", – сообщили в ведомстве.

Кроме того, эксперты обсудят возможность замены лекарства комбинациями зарегистрированных препаратов.

Также в Минздраве заявили, что за последний год повысилась "доступность противоэпилептических лекарственных средств".

Такие поручения дала министр здравоохранения России Вероника Скворцова после нескольких инцидентов с женщинами, которых задержали за покупку препаратов для своих больных детей.

Ранее замдиректора фонда "Дом с маяком" Лидия Мониава сообщила в своем Facebook о задержании на почте матери больного ребенка, которая пыталась получить лекарство, заказанное через интернет. Было возбуждено уголовное дело.

"Если правительство России не предпримет срочных мер, завтра будет открыто 2100 уголовных дел против родителей неизлечимо больных детей. И это будет позор на весь мир", – написала она.

Мониава рассказывает, что и месяца не прошло с того момента, как была задержана другая женщина, которая также хотела приобрести это лекарство. Ее девятилетняя дочь перед смертью две недели билась в судорогах, девочку даже не стали госпитализировать в больницу – это бы уже не помогло.