Дмитрия Сычева ждут на международном футбольном фестивале в Барнауле

Юные футболисты поборются в Барнауле за главный приз / Фото: Парк спорта А. Смертина

Бронзовый призер чемпионата Европы 2008 года Дмитрий Сычев посетит детский турнир по футболу памяти Геннадия Ивановича Смертина, который состоится в Барнауле.

Спортивное мероприятие пройдет с 19 по 24 августа на территории Парка спорта Алексея Смертина. Кстати, сам Алексей Смертин также приедет на детский турнир.

Футболисты 2007 года рождения в течение пяти дней будут бороться за главный приз. В соревновании примут участие команды из Красноярска, Москвы, Барнаула и Казахстана.

Церемония открытия состоится 19 августа в 18:00 на фестивальной площадке Парка спорта.

Проект реализуется при поддержке гранта губернатора Алтайского края в сфере деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций.

Организаторами фестиваля выступают Российский футбольный союз, краевое министерство спорта, краевой общественный фонд Алексея Смертина "Юные дарования", Парк спорта.

Ранее Смертин пообещал министру спорта края перезагрузить алтайский футбол.

Геннадий Иванович Смертин – игрок команды моторного завода в Барнауле. Чемпион Алтайского края. Воспитал двух известных футболистов – сыновей Алексея и Евгения. Давал уроки мастерства игроку питерского "Зенита" и сборной России Александру Ерохину.