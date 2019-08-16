Жители поселка Новосиликатного две недели будут ездить по "встречке" и обочине

Тепловая сеть, которую реконструируют, снабжает ресурсом 24 дома в Барнауле / Фото: smolnews.ru

На две недели, с 17 по 31 августа, в Барнауле будет частично ограничено движение транспорта в поселке Новосиликатном, сообщает Сибирская генерирующая компания.

Две полосы по улице Новосибирской в районе здания №47 на улице Дальней будут перекрываться поочередно:

перекрытие нечетной полосы – с 17 по 23 августа, пропуск транспортных средств будет осуществляться по обочине и встречной полосе;

перекрытие четной полосы – с 24 по 31 августа, пропуск транспортных средств будет осуществляться по встречной полосе.

Длина участка трубопровода, на котором будут проводиться работы, – 46 метров. Эта тепловая сеть снабжает ресурсом 24 дома – около 5760 человек.

Специалисты проведут реконструкцию с заменой трубопровода диаметром 300 мм на 500 мм.

Работы запланированы таким образом, чтобы движение было возможно в обе стороны, без полного перекрытия одной из полос, а только с ограничением, пояснили в СГК. Схема движения разработана с учетом пропуска транспортных средств по встречным полосам и обочине.