Оборудование украли у "Лизы Алерт" на поисках пропавшего мальчика под Омском

Часть оборудования была украдена на поисках пропавшего мальчика в Омской области, сообщила в своем Facebook руководитель пресс-службы "Лизы Алерт" Ксения Кнорре Дмитриева.

В поисках трехлетнего Коли принимали участие около 600 человек, в том числе 200 полицейских, 60 сотрудников Росгвардии и волонтеры из поисковых отрядов "Лиза Алерт" и "Доброспас".

"Просто не вернули в штаб после окончания поисковых работ и возвращения с задач", — рассказала Ксения о пропаже оборудования.

Украдены были: пять отрядных компасов, три навигатора, 10 антенн, одно зарядное устройство и пять раций.

"Однажды чего-то из этого не хватит, чтобы кого-то вовремя найти", — пристыдила Ксения похитителей.

Она подчеркнула, что хоть и "удивить нас уже не так просто" подобные истории продолжают "вызывать искреннее изумление".

Трехлетний мальчик пропал в лесу под Омском во вторник, 13 августа. Нашли его в четверг, 15 августа. Как рассказали родители ребенка, они поехали в лес за ягодами, сына оставили одного в машине. Когда вернулись, выяснилось, что ребенок пропал. Мальчика искали с помощью квадроциклов, квадрокоптеров, вездехода, конных всадников и даже вертолета Росгвардии с тепловизором.