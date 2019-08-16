Оборудование украли у "Лизы Алерт" на поисках пропавшего мальчика под Омском

Часть оборудования была украдена на поисках пропавшего мальчика в Омской области, сообщила в своем Facebook руководитель пресс-службы "Лизы Алерт" Ксения Кнорре-Дмитриева.

Члены поискового отряда "Лиза Алерт" принимали участие в поисках трехлетнего Коли, который двое суток блуждал по лесу. В итоге мальчика нашли. Он был сильно обезвожен, сейчас им занимаются врачи. Обычно добровольцам из числа проживающих рядом людей выдается специальное оборудование, подаренное спонсорами или приобретенное за счет самого поискового отряда.

"Просто не вернули в штаб после окончания поисковых работ и возвращения с задач", – рассказала Ксения о пропаже оборудования.

Украдены были: пять отрядных компасов, три навигатора, 10 антенн, одно зарядное устройство и пять раций.

"Однажды чего-то из этого не хватит, чтобы кого-то вовремя найти", – пристыдила Ксения похитителей.

Она подчеркнула, что хоть и "удивить нас уже не так просто" подобные истории продолжают "вызывать искреннее изумление".

Трехлетний мальчик пропал в лесу под Омском во вторник, 13 августа. Нашли его в четверг, 15 августа. Как рассказали родители ребенка, они поехали в лес за ягодами, сына оставили одного в машине. Когда вернулись, выяснилось, что ребенок пропал. Мальчика искали с помощью квадроциклов, квадрокоптеров, вездехода, конных всадников и даже вертолета Росгвардии с тепловизором.