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Эффект масштаба: почти четыре сотни специалистов региона получили стабильную работу

, ИА "Амител"
Общий центр обслуживания "ЛокоТех Эксперт" подвел итоги первого года

Всего лишь год с небольшим назад в Барнауле появилась новая компания – ОЦО "ЛокоТех Эксперт". Подход к организации бизнеса – общий центр обслуживания стал первым предприятием подобного формата в регионе – был непривычным для сотрудников и партнеров, а цели амбициозными. Нужно было обеспечить грамотное ведение бухгалтерского и налогового учета для всей филиальной сети Группы "ЛокоТех", в производственной базе которой 10 локомотиворемонтных заводов и около 90 сервисных локомотивных депо. А для этого необходимо привлечь и удержать в компании не одну сотню квалифицированных специалистов. Пожалуй, это был самый масштабный проект по рекрутменту бухгалтеров в регионе за последнее время.

О задачах, результатах их решения, молодом и профессиональном коллективе рассказывает генеральный директор "ЛокоТех Эксперт" Любовь Григорьева.

– Масштабы впечатляют. Как изменилась компания за год? Сколько предприятий Группы "ЛокоТех" сейчас обслуживает ОЦО "ЛокоТех Эксперт"? Какие задачи решает?

– На сегодняшний день на обслуживание в ОЦО уже перешло 116 бизнес-подразделений. Из них на полный комплекс услуг, в который входят операционный учет, расчеты с персоналом, бухгалтерская и налоговая отчетность, принято 108 бизнес-подразделений. И оставшиеся восемь на подходе.

Основные задачи ОЦО – это обеспечение прозрачности ведения бухгалтерской и налоговой функции; повышение оперативности получения информации о фактах хозяйственной деятельности; формирование достоверной отчетности и сокращение сроков ее подготовки.

– Назовите, пожалуйста, ключевые результаты первого года работы ОЦО "ЛокоТех Эксперт"?

– Прошел всего 1 год, но нам есть чем гордиться. Во-первых, мы сумели сформировать замечательный и профессиональный коллектив. В короткое время мы привлекли почти 350 специалистов, сумели создать удобные и современные рабочие места. А начиналось все с 30 человек! Рост в 10 раз, можете себе представить?! Во-вторых, конечно, достижение бизнес-результатов. Мы выстроили свои процессы и организовали необходимое взаимодействие с бизнесом и сейчас в полном объеме справляемся со всеми функциями, которые на нас были возложены. Теперь работаем над качеством и эффективностью.

– Оправдался ли выбор Барнаула в качестве места размещения ОЦО?

– Да, безусловно. Подход к выбору локации изначально был серьезным. Проведен глубокий анализ, в ходе которого учитывались такие детали, как наличие в регионе высших учебных заведений, уровень специалистов, доступность профессиональных кадров, наличие подходящих офисных помещений. И это все в дополнение к удобному географическому положению города – равная удаленность от Москвы и Владивостока делает коммуникацию с предприятиями на обслуживании проще и удобнее.

– С какими трудностями "ЛокоТех Эксперт" столкнулся в первый год? Как удалось их решить?

– Трудности, конечно же, были. Прежде всего они связаны с адаптацией подразделений компании к новой модели взаимодействия – это и традиционное сопротивление изменениям ("у нас это работать не будет"), и недостаточный уровень автоматизации процессов. Сложности и недоверие – неотъемлемая часть любого масштабного качественного изменения в компании. Сегодня, когда работа и взаимодействие с бизнесом в большей степени выстроены, все проходит гораздо легче.

Скорость выполнения операций зависит не только от оптимального бизнес-процесса, но и от информационных решений, готовности и стабильной работы ИТ-систем. Сегодня рабочие места сотрудников максимально технологичны. Например, наличие двух мониторов у сотрудников ОЦО и многофункциональные устройства, осуществляющие потоковое сканирование, у бизнеса. И тем не менее мы двигаемся в направлении повышения эффективности и работаем сейчас над темой безбумажного документооборота.

– Какие задачи стоят перед ОЦО в этом году? Как вы их решаете?

– Основная задача – повысить качество оказываемых услуг и обеспечить отсутствие замечаний со стороны контролирующих органов. При этом сократить сроки подготовки отчетности. Кроме того, мы должны завершить процесс миграции и принять на обслуживание компании Группы "ЛокоТех" в полном объеме. Для этого, в первую очередь, нам требуются новые кадры, поэтому мы продолжаем активную политику в области подбора персонала.

– Сколько сотрудников сейчас работает в "ЛокоТех Эксперт"? Полностью ли укомплектован штат?

– На сегодняшний день в ОЦО работает 344 человека, еще 10 человек получили предложение о трудоустройстве. Для того чтобы полностью укомплектовать штат, нам требуется порядка 20 бухгалтеров. Мы всерьез подошли к формированию кадрового резерва. "ЛокоТех Эксперт" активно сотрудничает с профильными учебными заведениями Барнаула: Алтайским филиалом Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, Алтайским государственным аграрным университетом, Алтайским государственным университетом, Алтайским промышленно-экономическим колледжем, Барнаульским кооперативным техникумом. Для студентов мы проводим Дни открытых дверей, приглашаем их на практику.

– Каков средний возраст сотрудников ОЦО? Это молодой коллектив? В чем его особенность?

– Средний возраст сотрудников Центра – 35 лет, основной состав, что не удивительно, женщины (более 90%).

– Что компания предлагает сотрудникам сегодня? В чем преимущества "ЛокоТех Эксперт" как работодателя?

– Наша компания предлагает полностью официальную конкурентоспособную зарплату и полное соблюдение Трудового кодекса РФ (оплата больничных, отпусков и прочее). Также мы даем нашим сотрудникам возможность развивать не только профессиональные, но и личные качества с помощью различных видов обучения и тренингов. У нас есть служебный транспорт, оборудованы комфортные рабочие места и места для питания. Сотрудникам предоставляются полисы ДМС.

Мы стараемся заботиться не только о тех, кто у нас работает, но и о членах их семей – это и новогодние подарки детям, и традиционные мероприятия к 1 июня, к 1 сентября.

– Можно подробнее о том, что компания предлагает для развития работников?

– Наших новых сотрудников на первоначальном этапе встречают HR-специалисты, которые знакомят с компанией, подробно рассказывают, какие организации входят в Группу "ЛокоТех", чем они занимаются, какова роль ОЦО. Рассказывают о структуре ОЦО, основах корпоративной культуры и корпоративной этики.

Чтобы помочь новичкам пройти период адаптации, в компании проводят welcomе-тренинги с участием приглашенных бизнес-тренеров. Задача – помочь человеку влиться в коллектив, разобраться со своими эмоциями и чувствами на разных этапах адаптации и научиться управлять ими. Сотрудники узнают, как вести себя в конфликтных и стрессовых ситуациях. Тренинги также помогают в развитии лидерских качеств и в эффективном использовании своего опыта и знаний.

В ОЦО, как и во всех предприятиях Группы "ЛокоТех", созданы молодежные объединения, члены которых организуют образовательные и корпоративные мероприятия, проводят акции, участвуют в проектах.

Крупнейшее мероприятие для данной категории сотрудников – ежегодный Слет молодежи, в котором участвуют 100 талантливых работников в возрасте до 35 лет из подразделений "ЛокоТех" со всей страны. В этом году от ОЦО в Слете молодежи, который состоится в Сочи, примут участие три человека.

– Что бы вы сказали сотрудникам, прошедшим вместе с вами первый год работы ОЦО?

– Спасибо, что поверили. Спасибо за профессионализм и командный дух. Мы всего лишь за год прошли огромный путь, но впереди еще много интересных задач.

А тем, кто сегодня рассматривает ОЦО "ЛокоТех Эксперт" как потенциальное место работы – не сомневайтесь, вам у нас понравится. Профессиональное развитие в сочетании с высокой корпоративной культурой и конкурентоспособной оплатой – это про нас.

Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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