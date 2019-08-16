Двухкилометровая пробка возникла в Барнауле из-за дорожных работ

На Змеиногорском тракте в Барнауле зафиксирована двухкилометровая пробка на участке между улицами Вешняя и Парковая, следует из данных сервиса "Яндекс.Пробки".
На большей части участка скорость движения потока автомобилей в направлении Нового моста не превышает 3 км/ч.
В региональном Минтрансе Amic.ru уточнили, что в районе пересечения улицы Парковой и Змеиногорского тракта городской водоканал прокладывал трубы.
На этом месте уложат новый асфальт. В настоящее время снимается слой старого дорожного покрытия. На работы потребуется приблизительно два дня.
Комментарии
Надо ещё земельки в том направлении под застройку выделить...
Эх ты гой еси.
А почему эти бедолаги своевременно, когда там клали асфальт трубы не проложили?!