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За контроль, терпение и понимание. Сергей Дугин поблагодарил всех, с кем работал

, ИА "Амител"
Последние слова Дугина на посту главы Барнаула. Аудио

Прощальное слово Дугина

 
 

В своей прощальной речи перед уходом с поста главы Барнаула Сергей Дугин обратился ко всем, кто помогал ему в работе: губернатору, депутатам, коллегам. Особое место в его речи заняло обращение к жителям города. Amic.ru предлагает послушать полностью прощальное слово Сергея Дугина.

Бывший сити-менеджер Барнаула перед уходом поблагодарил:

Губернатора за демократический стиль работы: "Ваш демократический стиль позволял нам принимать самостоятельные решения. Спасибо вам за это. Но мы всегда чувствовали строгий контроль с вашей стороны за исполнением нацпроектов, краевых и муниципальных программ. Мы обещаем: обязательства, которые взял на себя город, мы обязательно выполним".

Депутатов "за конструктивный подход к законопроектам, которые касались муниципальных органов власти".

Коллег и друзей за командный дух и работу: "На самом деле за три с половиной года мы не провалили ни одну программу, ни один проект. Город преображается, строятся дороги. Поблагодарите свои коллективы за поддержку и понимание той работы, которую мы делали".

Жителей Барнаула "за инициативу в решении насущных городских проблем, за настойчивость. За понимание и терпение тех временных проблем, с которыми приходилось порой сталкиваться".

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Автор:
Елена Лепезина редактор +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

16.08.2019 13:19
- гость -

В плюс Дугину то, что в Барнауле нет противостояния населения и полиции, как в Москве. Приезжали к нам представители разных политических сил, встречались с народом. Всё мирно, никаких провокаций. Барнаульские полицейские в основном ведут себя корректно, не позорят мундир.

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