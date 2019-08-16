Экс-кандидат в губернаторы Алтая решил стать мэром Барнаула

Предприниматель Андрей Крылов намерен стать мэром Барнаула. Об этом он объявил на своем канале на видеохостинге YouTube.

"Я так думаю, нашей городской администрации, а может быть и краевому правительству, надо помочь, – заявил Крылов. – Я принял решение баллотироваться в мэры города Барнаула".

Он также предположил, что возглавляемая им политическая партия сыграла свою роль в отставке мэра краевой столицы Сергея Дугина, о которой было объявлено 15 августа.

Крылов считает, что на такое решение повлияло поражение мэрии в судебной тяжбе об отказе в проведении митингов.

Андрей Крылов возглавляет алтайскую "Партией Роста" с апреля 2017 года. В политику пришел из бизнеса. Он руководит барнаульским шпалопропиточным заводом, алейским сахарным заводом, является индивидуальным предпринимателем и недавно зарегистрировал алтайскую криптомайнинговую компанию. На выборах губернатора в 2018 году занял четвертое место, набрав 13,5% голосов.