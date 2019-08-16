Со слезами на глазах: как чиновники главу Барнаула Дугина в отставку провожали

На следующий день после официального заявления о сложении полномочий главы Барнаула 63-летний Сергей Дугин попрощался со своими подчиненными. Официальное и почти торжественное расставание с мэром, которое состоялось в администрации в пятницу, 16 августа, – явление для Барнаула новое. Первый мэр Владимир Баварин трагически погиб, следующие два градоначальника – Владимир Когланов и Игорь Савинцев – уходили в отставку из-за уголовных дел, возбужденных в отношении них. И вот после прихода нового губернатора Виктора Томенко произошел первый цивилизованный и спокойный уход главы города с поста.

Небольшой зал администрации вместил губернатора Виктора Томенко, его заместителей Дениса Губина и Виталия Снесаря, председателя краевого парламента Александра Романенко и главу комитета по местному самоуправлению Бориса Трофимова, главу Барнаульской гордумы Галину Буевич, депутатов Вячеслава Перерядова и Сергея Струченко, заместителя главы Барнаула и председателей комитетов города. Все говорили о Сергее Ивановиче исключительно хорошо, даже с теплотой в голосе. А у самого Дугина голос дрогнул дважды. Ему подарили наручные часы и что-то еще в коробочке. Настолько все было дружно и благозвучно, что отставник вполне мог бы поступить как герой фильма "Старики-разбойники" Евгений Евстигнеев: тому во время проводов на пенсию наговорили столько хороших слов, что он передумал уходить. Но наш Сергей Иванович передумывать не стал.

Виктор Томенко

Губернатор выступал первым. По словам Томенко, работал Сергей Иванович честно, ответственно и эффективно. Да, не все удалось. Но не стоит забывать про объективные трудности, подчеркнул глава региона.

"Позитивные изменения в городе видны невооруженным глазом. Сергей Иванович, искренне благодарю вас за работу на посту. С уважением отношусь к вашему решению (уйти в отставку, – прим. ред.), мы подробно с вами не раз обсудили этот вопрос", – сказал Томенко.

Отметим, что Виктор Томенко в принципе редко публично критикует чиновников. Неодобрительное высказывание от него можно услышать только на каком-то рабочем заседании и всегда по делу. Пару раз "доставалось" и Дугину. Но в целом отношения краевой и городской власти после прихода Томенко можно назвать конструктивными.

Фото: Екатерина Смолихина / Amic.ru

Александр Романенко

Спикер краевого парламента был еще более щедрым на добрые слова.

"Не пытайтесь искать подоплеку в таком решении Сергея Дугина. Он, прежде всего, человек, а у каждого человека есть собственная жизнь, семья и право выбора судьбы. Мы с уважением относимся к его выбору. Всего вам доброго, Сергей Иванович", – сказал главный алтайский депутат.

Он считает, что в городе хорошо построена работа по реализации федеральных программ и национальных проектов. Видна тесная работа администрации и гордумы.

"Я полагаю, Сергей Иванович, что вы не стояли в стороне от этих процессов, а были во главе", – подытожил Романенко.

Фото: Екатерина Смолихина / Amic.ru

Галина Буевич

Председатель Барнаульской гордумы, глава краевого института культуры говорила по-женски душевно.

"Хорошие отношения (гордумы и администрации, – прим. ред.) помогали развивать Барнаул, принимать конструктивные решения. Еще три года назад при реализации программы "Комфортная городская среда" мы понимали, что будет сложно. А сегодня депутаты передают вам искреннее спасибо. Дворы стали уютнее, дороги лучше, город становится краше. Барнаулу есть чем гордиться, и это ваша заслуга. Сложно сделать все сразу, но не иметь критики – это признак того, что глава не работает", – выступила Галина Буевич.

Фото: Екатерина Смолихина / Amic.ru

Вячеслав Франк

Еще позавчера первый заместитель главы города, а сегодня исполняющий обязанности градоначальника, единственный из всех выступавших свой текст не говорил, а читал. И был этот текст от имени всех сотрудников администрации Барнаула.

"Изменения, которые произошли в городе за последние четыре года, нельзя не заметить. Все они положительно и по достоинству оценены жителями. Ваша работа всегда строилась на любви к родному городу, на заботе о его жителях, желании сделать наш общий дом комфортным и уютным. Начатые вами проекты – надежная основа для дальнейшего развития краевой столицы", – сказал Франк.

Фото: Екатерина Смолихина / Amic.ru

Вячеслав Перерядов

Глава фракции "Единая Россия" в БГД в беседе с Amic.ru отметил, что у думы с главой города был конструктивный диалог.

"Заданы высокие темпы. Много было сделано, предстоит сделать еще больше. Оценивать его работу можно по-разному, но он точно работал с полной самоотдачей. На своем этапе сделал значимый вклад в развитие города. Наступает новый этап по назначению нового главы, в котором важную роль играет депутатский корпус", – сказал он.

Сергей Дугин

Сергей Иванович после всех добрых оценок и пожеланий в свой адрес тоже рассыпался в благодарностях. На последних словах выступления голос его дрогнул, а под громкие финальные аплодисменты заблестели глаза.

Начал со слов благодарности Виктору Томенко за его "понимание" и "демократический стиль управления".

"Обещаем, что город выполнит все взятые на себя обязательства", – подчеркнул он.

Фото: Екатерина Смолихина / Amic.ru

Александра Романенко и краевых депутатов поблагодарил за "конструктивный подход к работе". Галину Буевич и городских депутатов – за совместную работу во благо жителей. Коллег в администрации – за командный дух и работу.

"Спасибо жителям за инициативы по решению городских проблем, за внимание и терпение к временным проблемам, особенно летом и осенью, когда идет ремонт и благоустройство, подготовка к отопительному сезону. Вектор развития города задают жители, Барнаул развивается по их просьбам. И эти просьбы – основа для работы администрации. Спасибо за оценку, это дорогого стоит. Мы старались", – попрощался Дугин.

Напомним, Сергей Дугин сложил полномочия 15 августа 2019 года, отработав на посту почти три с половиной года (с декабря 2017 года). Он написал заявление по собственному желанию, это решение было "обдуманными и не вчера принятым".