"Как после войны". Барнаульцы жалуются на "ремонт" дороги в переулке

История с непонятным "ремонтом" дороги в переулке между домами по улице Озерная, 23а и Набережная, 9 в барнаульском поселке Лебяжьем получила свое продолжение.

15 августа Amic.ru опубликовал жалобу читателя на то, что разбитую тракторами прошлой зимой дорогу восстановили "какой-то пылью", которую легко смоют хорошие дожди, из-за того что "нет возможности подвезти" строительный мусор и асфальтовую крошку.

В тот же день, по словам местной жительницы, приехал трактор от "Автодорстроя". Но вместо отсыпки материалами, которые не превратятся осенью в месиво от дождей, тракторист снял слой земли с канавы и высыпал ее на середину переулка.

"В итоге сейчас как после войны: ни пешком не пройти, так как грязь, и на машине не проехать, так как дорога засыпана землей", – рассказывает читательница ИА "Амител" .

После очередной жалобы приехали сотрудники местной администрации. Они пообещали, что разберутся с проблемой. Жителям остается только молиться, чтобы не пошел дождь, пока власти думают, как заставить дорожников отсыпать проезжую часть.