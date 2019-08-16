Пятница, 16 Август, 17:57

Мобильная версия
Реклама на сайте
Предвыборные материалы Выборы 2019

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 65,89
€ 73,46
Обь
167см +5

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Отставка ДугинаЛесные пожарыОтключения горячей воды
Новости

Имя ему – солдат. В Налобихе обновили памятный знак Алексею Скурлатову

, ИА "Амител", Алёна Жукова
В следующем году в Барнауле может появиться улица имени Алексея Скурлатова

Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru

Мужественный, доблестный, храбрый – таким родные, друзья, ученики запомнили ветерана Великой Отечественной войны Алексея Скурлатова. Он же – прообраз памятника "Алеша" в Болгарии. 15 августа 2019 года на доме, где жил фронтовик, обновили памятный знак. Мероприятие прошло скромно, тихо, по-семейному. Родные вспоминают: так и жил Алексей Иванович.

Он – легенда

Инициатором акции стала Нелли Маркова, общественный деятель, руководитель военно-патриотического клуба "Русские витязи". Мероприятие прошло в рамках всероссийской акции "Имя его – солдат" в честь 75-летия Великой Победы. Выпускники клуба: Максим Каретин – студент института береговой охраны ФСБ России в Анапе и Александр Сазонов – сотрудник Пограничного управления ФСБ России по Алтайскому краю установили на доме Скурлатова новый памятный знак. Кстати, шефство над фронтовиком "Русские витязи" взяли в 2000-х годах. Помогали по дому, хозяйству, даже построили баню.

"Нам выпала большая честь знать его живым, общаться. Он делился своими знаниями, добротой. Человек необычайно скромный, никогда не кичился своими подвигами, никто о нем долго не знал. Он – воплощение мужества, доблести, храбрости, самых лучших человеческих качеств. Таких людей не так много. Важно, что их помнят не только в России", – отмечает Нелли Маркова.

По ее словам, впервые памятной звездой "наградили" еще старый дом Алексея Скурлатова в 2007 году. В 2010 семья переехала в другой дом, на котором чуть позже появилась и памятная вывеска. В 2013 году пришлось установить новую, где, к сожалению, слово "живет" заменили на "жил".

"Алексей Иванович – легенда, гордость не только Алтайского края, но и всей России. Когда в Пловдиве, где и установлен памятник "Алеша", начались гулянья по поводу победы, Алексей Иванович удивил всех, – вспоминает Маркова. – Он помог болгарским связистам наладить связь, протянуть ее до Софии. А когда начались танцы, он стал плясать вприсядку, посадив на одно плечо одного болгарина, на второе – другого. Рядом был скульптор, который хотел создать памятник советскому воину-освободителю и воплотить в нем мужество, силу, дух воинов. Так Алексей Скурлатов стал прототипом памятника".

#волонтерыпобеды

Помощь в организации и проведении мероприятия оказали волонтеры проекта "Победа в каждом из нас". Его координаторы – супруги Максим и Екатерина Банных. Екатерина – двоюродная правнучка Алексея Скурлатова.

"Я думаю, что это событие значимо не только для села, района и края, – отмечает Екатерина Банных. – Наша задача – передавать память из поколения в поколение в каждой семье. Так сохраняется память общая, наше отношение к победе, уважение к отцам, дедам, прадедам. У нас с мужем растет сын, и наша задача – передать эту память ему. У супруга в семье были свои герои-победители, в моей – Алексей Иванович. Мы просто обязаны их помнить и рассказывать о них, ведь младшее поколение уже не увидит ветеранов. Молодежь узнает все из книг, интернета и наших рассказов. Это очень важно".

Кстати, в Барнауле уже к 9 мая 2020 года может появиться улица имени Алексея Скурлатова: предварительная договоренность об этом между клубом "Русские витязи" и властями региона уже достигнута.

Справка

Алексей Иванович Скурлатов (30 марта 1922 – 3 ноября 2013) – участник Великой Отечественной войны, разведчик и связист, кавалер двух орденов Красной Звезды и многих других наград.

Памятник русскому солдату-освободителю, прототипом которого стал Алексей Скурлатов, виден практически из любой точки Пловдива. Монумент открыли в 1957 году, но его прототип нашелся только 23 года спустя. В 1982 году Алексей Иванович впервые приехал в Болгарию после военных лет и увидел памятник, о котором и была сложена песня "Алеша". С тех пор болгарская сторона постоянно поддерживала отношения с ветераном и его родными.

Автор:
Алёна Жукова журналист (7-385-2) 59-44-66

Комментарии

Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< август 2019  
пн вт ср чт пт сб вс
         1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31   
17:12
Барнаул стал 14-м по востребованности для проживания среди городов России 1
16:08
Оборудование украли у "Лизы Алерт" на поисках пропавшего мальчика под Омском 5
15:56
"Проект успешный": губернатор Алтайского края оценил перспективы "Белокурихи-2" 1
15:41
Жители поселка Новосиликатного две недели будут ездить по "встречке" и обочине 2
15:35
"Победит добро": в Минспорте сообщили о хеппи-энде для Шубенкова в истории с манежем 4
15:16
Имя ему – солдат. В Налобихе обновили памятный знак Алексею Скурлатову 0
15:08
Дмитрия Сычева ждут на международном футбольном фестивале в Барнауле 1
14:58
Погода в Алтайском крае на выходных: пройдут грозы, ливни и град 0
14:45
Рейс "Победы" задержали из-за возможного попадания в двигатель птицы 4
14:40
Со слезами на глазах: как чиновники главу Барнаула Дугина в отставку провожали 18
14:36
Алтайский край получит 900 млн рублей на ремонт дорог 0
14:21
Лекарство, на которое в России "ловят" матерей больных детей, проверит Минздрав 8
13:54
Число безработных предпенсионеров выросло на 8,5% за три месяца 18
13:46
"Асфальт весь смыло". Сели сошли на Чуйский тракт на Алтае 2
13:34
Перечень запретных для женщин работ значительно сократили в России 2
13:15
"Как после войны". Барнаульцы жалуются на "ремонт" дороги в переулке 5
13:06
День Воздушного флота. Когда отмечают и кого поздравить в Барнауле 1
12:59
Огонь охватывал кольцом: алтайский пожарный рассказал о борьбе со стихией в тайге 5
12:55
За контроль, терпение и понимание. Сергей Дугин поблагодарил всех, с кем работал 1
12:27
Шлепать детей для воспитания "разрешил" уполномоченный по правам ребенка на Урале 2
12:23
Как уходил с поста главы Барнаула Сергей Дугин. Видео 1
12:14
Экс-кандидат в губернаторы Алтая решил стать мэром Барнаула 10
11:51
Мать больного эпилепсией ребенка задержали за покупку лекарства 40
11:37
Работал честно и ответственно: Томенко проводил главу Барнаула Дугина в отставку 1
11:15
Двухкилометровая пробка возникла в Барнауле из-за дорожных работ 14
10:28
"Речное такси" на воздушной подушке появилось в Камне-на-Оби 3
09:55
Алтайские пожарные потушили горящие богучанские леса и возвращаются домой 12
09:15
Сыр от фермера Уолкера, квест и гала-ужин: чем удивят гостей "Дни алтайского сыра" 3
08:45
"Альфа-Банк" запустил для клиентов сервис по поиску надежных бизнес-партнеров 2
08:32
Кто должен убирать постельное белье в поездах, уточнили в РЖД 0
08:04
Тренер Шубенкова рассказал, когда легкоатлет вернется после травмы 0
07:46
Барнаульцы назвали размер справедливой зарплаты. Она самая низкая в России 16
07:32
Модные детки: где в Барнауле найти комфортную одежду для школьника по приятной цене 1
07:31
Гоблин сделает честные переводы кино для абонентов "Ростелекома" 0
06:48
Дрянная девчонка: какой 61-летняя Мадонна была в молодости 11
06:23
Конец "эры хиппи" и начало сексуальной революции: фото "Вудстока" 1969 года 19
06:01
Алтайские справороссы предложили вернуть выборы мэра Барнаула 21
22:00
Мальчик утонул в озере на Алтае, когда его учил нырять пьяный дедушка 1
21:27
Путин не стал менять свой график из-за найденной в Кремле бомбы 13
20:56
Дым от лесных пожаров вновь возвращается в Западную Сибирь 6
20:38
Глава Росавиации прокомментировал решение пилотов Airbus посадить самолет без шасси 3
19:14
Вячеслав Франк официально стал исполнять обязанности главы Барнаула 8
19:12
Спасатели нашли живым трехлетнего малыша, который потерялся в лесу под Омском 6
18:38
Полиция разыскивает насильника, напавшего на женщину в Барнауле 8
18:02
Рекламу пива запретили в барнаульской "Арене" 2
17:43
Что случилось с лайнером А321 и почему его посадку в кукурузном поле назвали чудом 0
17:34
"Убитую" барнаульскую улицу Мамонтова начали ремонтировать 12
17:05
Жителей Барнаула приглашают танцевать восемь часов подряд 3
16:06
Опубликовано видео с квадрокоптера с места аварийной посадки A321 в поле 14
16:05
Его право. Главный алтайский депутат об отставке мэра Барнаула Дугина 5

© ИА «Амител», 1999 — 2019
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.