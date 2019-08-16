Погода в Алтайском крае на выходных: пройдут грозы, ливни и град

По сведениям краевого ЦГМС, в ближайшие дни в Алтайском крае прогнозируется ненастная погода.

В субботу, 17 августа, в регионе пройдут дожди, грозы, ливни и даже град при порывах ветра до 17 м/с. В светлое время суток температура воздуха будет колебаться от +22°C до +27°C, ночью – от +10°C до +15°C.

В Барнауле: днем – от +23°C до +25°C, ночью – от +11°C до +13°C. Вечером прогнозируются дождь и гроза, утром туман.

В воскресенье, 18 августа, в Алтайском крае сохранится обилие осадков. В восточных и предгорных районах ожидаются дожди и грозы. В светлое время суток столбик термометра покажет от +23°C до +28°C, в темное – от +8°C до +13°C. Скорость ветра временами будет достигать 15 м/с.

В Барнауле днем температура составит от +24°C до +26°C, ночью – от +10°C до +12°C. Осадки в краевой столице ожидаются только в ночное время.