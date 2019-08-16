Беговые дорожки для занятия легкой атлетикой будут сохранены в манеже АлтГТУ после его реконструкции. Руководство вуза пошло на уступки на фоне скандала, который был поднят легкоатлетом Сергеем Шубенковым и его тренером Сергеем Клевцовым. Об этом сообщил журналистам министр спорта края Алексей Перфильев.

По его словам, решение пока не окончательное, но формально сторонам уже удалось договориться. 15 августа определился победитель тендера на реконструкцию манежа. Договор с ним будет расторгнут. Оперативно вуз закажет новый проект, который одновременно предусматривает небольшое футбольное поле и беговые дорожки для занятия легкой атлетикой. Часть средств на его разработку будет выделено по линии Минспорта региона.

"Победит добро. Задача найти компромисс, чтобы ничего не нужно было приносить в жертву. Ситуация стала развивать неправильно. Пришлось бы пожертвовать спортом в угоду физкультуры. Это неправильно. Наши коллеги не до конца разобрались в этом и поспешили. В ближайшие два дня будет окончательное решение обеих сторон. Легкая атлетика будет сохранена в манеже. Это наше общее решение", – сказал Алексей Перфильев.

Ранее руководство университета приняло решение перепрофилировать манеж под игровые виды спорта и заменить легкоатлетическое покрытие на паркет. Чемпион мира в беге на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков заявил, что это может поставить крест на развитии легкой атлетики в Алтайском крае. Манеж АлтГТУ, оборудованный тремя беговыми дорожками со специальным покрытием, оказался единственной площадкой в регионе, которая более-менее подходила для тренировок ведущих легкоатлетов Алтайского края, выступавших на федеральных и международных соревнованиях.

При этом в манеже уже долгие годы не проводили ремонт. Этим летом из федерального бюджета на реконструкцию площадки наконец-то выделили 21,8 млн рублей. Решение перепрофилировать спортивный объект вызвало настоящий скандал в российском спорте. Сергея Шубенкова пообещали поддержать во Всероссийской федерации легкой атлетики.