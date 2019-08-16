"Проект успешный": губернатор Алтайского края оценил перспективы "Белокурихи-2"

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко заявил о намерении властей поддерживать и развивать строящийся курорт "Белокуриха-2".

"Мы и дальше будем развивать "Белокуриху-2", поскольку здесь уже есть ряд объектов, а у инвесторов большие планы на будущее", – сказал губернатор журналистам во время недавно завершившейся медиаэкспедиции "Алтайские ОБЪятия". Напомним, мероприятие, организованное краевым управлением печати и массовых коммуникаций, было посвящено темам туризма, экологии и судоходности.

Губернатор подчеркнул, что проект "Белокуриха-2" прекрасно демонстрирует "эффективную работу системы государственно-частного партнерства".

Его реализация довольно успешна и в первую очередь потому, что якорный инвестор обратился к государству уже с конкретным предложением. В итоге 2011 году этот проект вместе с еще двумя – туркластерами "Барнаул –горнозаводской город" и "Золотые ворота Алтая" – вошел в федеральную целевую программу "Развитие внутреннего и въездного туризма".

Виктор Томенко отметил, что во время реализации проекта возник ряд трудностей, которые, впрочем, удалось преодолеть. Например, были вопросы по срокам газификации территории, не в полном объеме удалось привлечь частные инвестиции. Однако сейчас на площадке есть инвесторы и проект развивается.

"Он успешно объединил бизнес, федеральные и региональные госструктуры и подрядчиков, отвечающих за строительство коммуникаций", – подчеркнул глава региона.

Представители АО "Курорт Белокуриха" сообщили, что сейчас активно идет подготовка к инвестиционному форуму. Именно он должен открыть новый горнолыжный сезон.

Причем в этом году любителей горнолыжного спорта порадуют уже полностью подготовленные три трассы на горе Глухариной. Кроме того, завершено благоустройство территории вокруг комплекса "Мишина гора", обустроены дороги, строятся кафе.

Грядущий инвестиционный форум может стать презентацией возможностей туризма через зимние виды спорта на новом курорте.

Виктор Томенко сообщил, что правительство "однозначно поддерживает" эту идею:

"На мой взгляд, "Белокуриха-2" содержит в себе прекрасные перспективы. Здесь есть люди, которые поставили целью своей жизнью профессионально разобраться в том, как работает и функционирует во всем мире сфера туризма и санаторно-курортных услуг. Они готовы реализовывать практические проекты".

Также губернатор сообщил, что Алтайский край вновь готовится попасть в федеральную программу "Развитие внутреннего и въездного туризма". В правительстве уже подготовили заявки на получение федерального финансирования. В числе проектов и "Белокуриха-2".

Справка: "Белокуриха-2" – один из самых масштабных в России проектов государственно-частного партнерства в сфере туризма. Он вошел в федеральную программу "Развитие внутреннего и въездного туризма" до 2018 года. Расположен на высоте 800 метров над уровнем моря в 5 км на юго-запад от города Белокурихи в предгорьях Горного Алтая. На площадке работают инвесторы из Алтайского края, а также Новосибирской и Тюменской областей.