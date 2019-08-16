Барнаул стал 14-м по востребованности для проживания среди городов России

Эксперты "Авито Недвижимость" выяснили, в каких городах россияне больше всего хотят купить квартиру. Барнаул стал 14-м в рейтинге самых востребованных.

Несмотря на увеличение стоимости квартиры на 8,3%, интерес к недвижимости в Барнауле вырос на 11,6% за год (0,49% от общего числа поисковых запросов по слову "квартира"). Самыми востребованными городами стали Москва и Санкт-Петербург, в самом низу списка – Ижевск и Тольятти.

Почти во всех крупнейших городах за год интерес к поиску квартир увеличился. Барнаул занял 6-е место (на 11,6% за год). Активнее всего искали жилье в Ижевске и Тюмени, а Красноярск и Уфа показали наименьшую динамику.

За год стоимость жилья увеличилась по всей России, при этом в 15 из 23 крупнейших городов квартиры подорожали значительнее, чем в целом по стране (5,9%, до 58 871 рубля за квадратный метр). В Барнауле стоимость жилья выросла на 8,3%, до 49 033 рублей за квадратный метр.

Наиболее доступное жилье в Челябинске. Самым дорогим городом традиционно стала Москва, где квадратный метр жилья продают за 206 359 рублей.