Самолет UTair вернулся в аэропорт после попадания птицы в лобовое стекло

Пилоты рейса авиакомпании UTair после взлета развернули лайнер и вернулись обратно в аэропорт Внуково после столкновения с птицей, сообщает РИА "Новости".

"Посадка благополучная", — сообщили в пресс-службе UTair, уточнив, что птица врезалась в лобовое стекло воздушного судна, следовавшего рейсом Москва — Уфа.

Пассажирам будет предоставлен резервный борт.

Сегодня это второй инцидент с птицами и самолетами. Ранее возможное попадание птицы в двигатель стало причиной задержки вылета лайнера лоукостера "Победа".

15 августа лайнер A321 "Уральских авиалиний" совершил аварийную посадку в кукурузном поле. На взлете самолет столкнулся со стаей чаек, после чего отказали силовые установки. На борту находилось 226 пассажиров и семь членов экипажа.