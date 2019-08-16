Бийчанин хотел сжечь шестерых людей после отказа в интимной близости от хозяйки дома

Бийчанина будут судить за покушение на убийство шестерых человек и умышленном поджоге деревянного дома, сообщает СУ СК по Алтайскому краю.

"В марте 2019 года 35-летний обвиняемый пришел в дом к двум местным жителям, где также находились еще четверо гостей", — рассказали в ведомстве.

Мужчина, в ходе распития алкоголя, стал упрашивать хозяйку дома вступить с ним в интимную близость после того, как ее сожитель ляжет спать.

После отказа обвиняемый вышел из дома и поджог его, подперев входную дверь, чтобы никто не смог выйти.

Мимо проходил сосед, который помог людям выбраться из горящего дома и вызвал пожарных. В итоге дом сгорел частично, а имущество пришло в негодность — нажитое хозяева оценили на сумму более 600 тысяч рублей.

Уголовное дело направлено в суд.

Ранее барнаулец пытался сжечь дом женщины из-за распространяемых ею слухов, а житель Горного Алтая хотел сжечь дом на базе отдыха из чувства мести.