Жители Новоалтайска радуются обновленным дорогам. Уже второй год город участвует в национальном проекте "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Как и в 2018, на ремонт городских магистралей было выделено около 100 миллионов рублей – огромные средства для небольшого по размерам города-спутника Барнаула. Дорожники шутят, что если Новоалтайск продолжит участвовать в проекте – через несколько лет будет уже нечего ремонтировать.

Про пешеходов не забыли

Сегодня в рамках проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" завершен ремонт уже на семи улицах из девяти, включенных в программу.

По словам первого заместителя главы города Новоалтайска Сергея Лисовского, работать было сложно, так как на этих участках интенсивное движение.

Помимо замены самого асфальта, дорожники установили бордюры и оборудовали 20 новых остановочных павильонов.

Тротуары на обновленных участках дорог тоже привели в порядок, чтобы было удобно и пешеходам. К осени в городе установят новые камеры фотовидеофиксации – власти рассчитывают, что это поможет снизить аварийность.

Всего в 2019 году на ремонт дорог по программе БКАД Новоалтайск получил около 100 миллионов рублей. Планируется привести в порядок девять участков улиц. А всего в городе около 170 километров дорог с асфальтовым покрытием. Перед властями стоит задача к 2024 году привести в нормативное состояние половину из них.

С опережением графика

Работы в Новоалтайске ведут с опережением графика, подчеркивает начальник Северо-Восточного ДСУ Сергей Сивец. Так, к укладке асфальта дорожники приступили в апреле. По плану все работы должны быть завершены к концу сентября. А подрядчик готов последнюю улицу сдать уже через несколько дней. По словам рабочих, спасибо за такой подарок они говорят погоде:

"Погода нам помогла. Заканчиваем работы на месяц раньше, делаем такой подарок городу, чтобы 1 сентября дети пошли в школу по обновленным улицам и тротуарам".

Кроме того, дорожники обеспечили водоотвод на обновленных участках. Таким образом, на отремонтированных улицах не будет стоять вода после дождей: она будет стекать вдоль бордюра в ливневые канализации.

Общая стоимость всех работ составила 105 миллионов рублей.

Второй после Барнаула

В 2017 году программу БКД на себе опробовал Барнаул. Через год с инициативой о включении в нее Новоалтайска выступила местная администрация, которая из-за ограниченного бюджета на ремонт дорог могла выделить не более 30 миллионов в год.

С помощью проекта в 2018 году на магистрали Новоалтайска было направлено более 100 миллионов рублей, что позволило привести в порядок восемь участков улиц – небывалый размах для города. В первую очередь дорожники обновили асфальт на центральных магистралях, где проходят маршруты общественного транспорта и расположены социально значимые объекты. Многие улицы, включенные в проект, не ремонтировали годами, – вспоминают жители. В 2019 году город получил еще около 100 млн на дальнейший ремонт магистралей.

В рамках БКАД в Новоалтайске в 2019 году отремонтируют следующие участки:

– улица Южсиба, от ул. Деповской до ул. Строительной;

– проспект Северный, от ул. Космонавтов до ул. Анатолия;

– улица Прудская, в границах ул. Космонавтов и Сибирского проезда;

– улица 22-го Партсъезда, от дома №16 до Октябрьской;

– улица Коммунистическая, в границах ул. Октябрьской и ул. Анатолия;

– улица Пушкинская, от ул. Геологов до ул. Белоярской;

– улица Октябренок, в границах Военстроя и садоводства "Вагоностроитель-1";

– улица Октябрьская, от ТЦ "Локомотив" до ул. Заготзерно.

Сколько дорог отремонтируют в Алтайском крае в 2019 году?

В рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в 2019 году Алтайский край получит из федерации более 1,7 млрд рублей. Всего из бюджетов разных уровней на дороги выделено порядка 6 млрд рублей. Благодаря подобному объему средств дорожные работы проводят на территории всего региона и затронут каждый район – будет обновлено более 200 объектов. Самые масштабные мероприятия запланированы в краевой столице, здесь обновят 33 участка улиц, включая центральную улицу города – проспект Ленина. В Бийске отремонтируют объекты на 18 улицах, в Новоалтайске – на девяти.