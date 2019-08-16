Сбербанк "привяжет" пластиковые карты к лицу и пальцам владельцев

Сбербанк тестирует новый способ оплаты в магазинах с использованием биометрических данных покупателя. Как предполагают разработчики, чтобы заплатить за товар, не нужны наличные, карты и гаджеты. Списание денежных средств с карты произойдет после сканирования отпечатка пальца покупателя или изображения лица. Такая информация появилась на сайте банка.

Как работает технология

Принцип работы биометрии прост: датчик на терминале оплаты сканирует отпечаток покупателя или его лицо и преобразуют в уникальный номер, который заносят в отдельную базу. Банковскую карту закрепляют за этим номером, и когда клиент прикладывает отпечаток к сканеру, платёж проходит по карте.

Как зарегистрировать отпечаток пальца или лицо

Чтобы "расплатиться" пальцем или лицом, в магазине с поддержкой биометрии (пока используют технологию только в Москве) необходимо сказать кассиру о желании зарегистрировать свои данные, заполнить согласие на обработку, вставить карту в терминал и придумать пароль. Он необходим для подтверждения оплаты. Биотерминал сканирует по очереди два разных отпечатка пальца или считывает изображение лица. Кстати, чтобы "использовать" для покупок лицо, нужно сначала пройти сканирование в отделении Сбербанка. После этого можно платить как картой, так и с помощью биометрической идентификации.

Где работает технология

Впервые биотерминалы Сбербанк начал тестировать еще в 2016 году с сетью магазинов "Азбука вкуса". Компания представлена в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге. Сейчас, по данным Сбербанка, оплату по отпечаткам или лицу принимают 13 магазинов этой сети, одно кафе "Прайм" и семь точек минимаркета AB Daily. Все они находятся в российской столице.

По данным "Ведомостей", Сбербанк в своем изобретении не является монополистом. В десяти пиццериях сети "Папа Джонс" уже работает сервис, позволяющий оплачивать товары путем сканирования лица ― SwiP.