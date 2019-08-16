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Красная армия сразится с немцами вблизи Шипуново на фестивале "Днепровский рубеж"

, ИА "Амител"
На мероприятии будут представлены военные лагеря викингов, славян, рыцарей, ландскнехтов, Красной армии и вермахта

Финалом фестиваля станет реконструкция боя августа 1943 года / Фото: организаторы фестиваля

Взрывы пиротехники, стрельбу холостыми патронами и действующие макеты машин и орудий обещают показать зрителям на втором Алтайском фестивале военно-исторических эпох "Днепровский рубеж".

На мероприятии будут представлены военные лагеря древних викингов и славян, рыцарей и ландскнехтов, Красной армии и вермахта. Этим займутся клубы военных реконструкторов из Красноярска, Новокузнецка, Томска, Новосибирска, Бердска и других городов Сибири.

Для зрителей будут работать выставочные зоны доспехов, оружия и военной техники, а также различные военные кухни и "Деревня ремесел".

Финалом фестиваля станет реконструкция боя августа 1943 года за хутор Чистопольский, в которой примут участие более 300 человек. Для масштабности будут задействованы два действующих макета танков, БТР, грузовики ЗИС-5 (один из основных автомобилей Красной армии во время ВОВ) и "Студебекер" (поставлялся Союзу по ленд-лизу), легковые ГАЗ-67 (широко использовались как штабные автомобили) и его американский аналог "Виллис", а также военные машины германской компании "Боргвард" и действующие макеты орудий – противотанковая ЗИС-2 и легендарные 45-мм противотанковые пушки (53-К).

За час показательного боя будет израсходовано более 3000 холостых патронов, вовлечение также обещают обеспечить взрывами пиротехники.

Мероприятие состоится 24 августа недалеко от поселка Шипуново – 178-й км по трассе от Барнаула в сторону Рубцовска.

В 2018 году рядом с Шипуново прошла реконструкция битвы за Днепр. В реальности в этом масштабном сражении были задействованы четыре миллиона человек, а ширина фронта достигла 750 км, началось оно 25 августа 1943 года и длилось около четырех месяцев.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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