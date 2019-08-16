Определен подрядчик, который будет ремонтировать скандальный манеж АлтГТУ

Проводить ремонт спортивного манежа Алтайского государственного технического университета будет компания "РСМУ-8". Именно она стала победителем торгов 15 августа. В ходе аукциона стоимость работ была снижена на 109 тысяч рублей и в результате теперь ремонт обойдется вузу в 21,7 млн рублей, пишет "Катунь24". Договор с подрядчиком пока не подписан.

Ранее руководство вуза сообщило, что реконструкция манежа начнется в сентябре 2019 года и завершится в феврале следующего года.

Несколько дней назад манеж АлтГТУ стал "героем" большого скандала: его закрытием и последующей реконструкцией возмутились чемпион мира в беге на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков и его тренер Сергей Клевцов. Манеж – единственная площадка в Алтайском крае, где до этого времени могли тренироваться профессиональные легкоатлеты. Однако после реконструкции этой возможности они будут лишены: беговые дорожки с необходимым для тренировок профессионалов специальным покрытием уберут. В вузе объяснили свое решение заботой о студентах.

Спортсмены же заявили, что в Алтайском крае намеренно уничтожают легкую атлетику: больше не будет площадки, куда могли приезжать на соревнования "звездочки" из сел и районов региона.

Скандал прогремел на всю Россию. Шубенкова и его тренера поддержали во Всероссийской федерации легкой атлетики.

В итоге 16 августа министр спорта края Алексей Перфильев сообщил, что удалось договориться с руководством вуза о сохранении в манеже беговых дорожек для занятия легкой атлетикой.