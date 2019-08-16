Советник Путина по экономике уходит с поста

Сергей Глазьев, советник Владимира Путина по экономическим вопросам, покидает пост. Политик переходит на работу в Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК). Она курирует отношения между государствами – членами Евразийского экономического союза, в состав которого входят Россия, Беларусь, Казахстан, Армения и Кыргызстан.

Глазьев назначен в ЕЭК министром по интеграции и макроэкономике. Эту информацию "Известиям" подтвердили в пресс-службе союза. Официально утвердить политика на этой должности должны на саммите 1 октября. Кстати, до 30 мая пост занимала Татьяна Валова. Сейчас она возглавляет офис ООН в Женеве.

"Известия", ссылаясь на источник в правительстве, сообщают, что Глазьев уходит из администрации президента из-за отсутствия поддержки своих идей и их реализации.

Издание bloomberg.com пишет, что "Глазьев на протяжении многих лет тревожил инвесторов призывами к массовым государственным расходам, отказу от доллара и восстановлению контроля над капиталом для ускорения экономического развития. В Кремле он был прямым сторонником использования государственной власти для управления ростом экономики России, в противовес таким конкурентам, как бывший министр финансов Алексей Кудрин, который выступал за более рыночные подходы".

Справка

Сергей Глазьев назначен советником президента России по экономике в 2012 году. До этого работал министром внешнеэкономических связей РФ (1992-1993), был депутатом Госдумы первого, третьего и четвертого созывов, в 2008 году стал заместителем генерального секретаря Евразийского экономического сообщества.