"АвтоВАЗ" отзывает 11 тысяч бракованных Lada Granta

"АвтоВАЗ" отзывает 11 157 автомобилей Lada Granta на ремонт. У машин, которые отгружены с завода с 1 февраля по 31 марта 2019 года, нашли бракованные "поворотники". Детали трескаются при непродолжительной эксплуатации автомобилей. Об этом сообщает "Лада Онлайн" со ссылкой на предписание от "АвтоВАЗа".

Такие документы получили представителей трех официальных дилеров Lada. Специалисты этих и других автосалонов заменят дефектные указатели поворота на новые. Кстати, на сайте Росстандарта информации об отзывной кампании пока нет.

"В данном случае нет ничего страшного. Есть вероятность растрескивания пластика при попадании влаги. Мы должны будем поменять уплотнитель и боковой указатель поворота", – отметил один из собеседников агентства "Интерфакс".

Он назвал этот дефект "пустяковым" и не влияющим на безопасность движения.

Добавим, что представитель Lada в Германии – компания Lada Automobile GmbH – также объявила об отзыве 1,5 тысячи внедорожников Lada 4x4 из-за неправильно уложенного электрического кабеля генератора. Автомобили были проданы в 2017–2018 годах.