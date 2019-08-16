Минтруд России собирается повысить МРОТ на 850 рублей

Минтруд России собирается с 1 января 2020 года повысить МРОТ до 12 130 рублей. Министерство уже подготовило соответствующие поправки в закон о минимальном размере оплаты труда, сообщили в пресс-службе ведомства.

пишет "Интерфакс", таким образом данный законопроект приравнивает МРОТ к прожиточному минимуму трудоспособного населения за II квартал 2019 года.

Сейчас в России действующий МРОТ равен 11 290 рублей. Получается, увеличение произойдет на 850 рублей или на 7,4%.

Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, комментируя предложение Минтруда изданию RT выразил мнение, что из-за повышения стоимости продуктов и лекарств МРОТ также нужно "пересматривать в сторону увеличения". Также он заявил, что люди, заработная плата которых на уровне МРОТ, должны быть освобождены от подоходного налога.

Что такое МРОТ

МРОТ (минимальный размер оплаты труда) — показатель, от которого зависит расчет зарплаты и пособий работникам. В том числе — пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам. МРОТ устанавливает федеральный закон в размере величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по РФ за второй квартал предыдущего года.