Пираты захватили троих россиян у берегов Камеруна

Трое россиян захвачены пиратами в районе порта Дуала. Граждане России находились на судне "МарМалайта", который шел под флагом Антигуа и Барбуды. Всего в плен попали восемь членов экипажа, передает Министерство иностранных дел.

Пресс-атташе российского посольства в Камеруне Гарегин Мартиросян в эфире телеканала "Россия 24" рассказал, что, по предварительной информации, моряков захватили нигерийские пираты. Российские дипломаты сейчас сотрудничают с властями Камеруна для освобождения российских граждан.

РИА Новости, ссылаясь на источник в компании, сообщают, что нападение произошло в ночь на 15 августа, когда корабль стоял в порту. Захваченные россияне – из Владивостока, Мурманска и Санкт-Петербурга. Пока пираты не выдвинули каких требований, хотя оставили на борту судна четверых моряков, чтобы связаться с ними насчет выкупа.

На место уже прибыли специалисты по переговорам, представители судовладельца и компании по найму моряков.