Симфоническую сюиту "Алтайский сказ. Полет над временем" известного композитора Эдуарда Артемьева покажут в четырех регионах страны в рамках Года театра. Также ее смогут услышать жители Кузбасса, Забайкалья, Бурятии и Иркутской области.

28 августа постановку услышат в Барнауле на площадке возле краевого театра драмы. Композитор лично прилетит на Алтай. Гастроли по другим городам Сибири пройдут с 3 по 15 сентября.

18 частей "Сказа" повествуют о главных вехах исторического пути Алтайского края, его природных богатствах. Музыку дополняет художественный видеоряд алтайских живописцев.

Сюиту будут исполнять симфонический оркестр, дополненный этническими инструментами и электронным звучанием, академический хор, солисты, чтецы.

Эдуард Артемьев – известный композитор. Работал над лучшими фильмами Андрея Тарковского ("Зеркало", "Солярис"). Автор музыки к ленте Никиты Михалкова "Свой среди чужих, чужой среди своих".