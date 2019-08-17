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Автор музыки к фильмам Тарковского и Михалкова привезет в Барнаул сюиту об Алтае

, ИА "Амител"
Симфоническую сюиту об истории Алтая покажут в Год театра в четырех регионах России
Фото: сайт Эдуарда Артемьева

Фото: сайт Эдуарда Артемьева

Симфоническую сюиту "Алтайский сказ. Полет над временем" известного композитора Эдуарда Артемьева покажут в четырех регионах страны в рамках Года театра. Также ее смогут услышать жители Кузбасса, Забайкалья, Бурятии и Иркутской области.

28 августа постановку услышат в Барнауле на площадке возле краевого театра драмы. Композитор лично прилетит на Алтай. Гастроли по другим городам Сибири пройдут с 3 по 15 сентября.

18 частей "Сказа" повествуют о главных вехах исторического пути Алтайского края, его природных богатствах. Музыку дополняет художественный видеоряд алтайских живописцев.

Сюиту будут исполнять симфонический оркестр, дополненный этническими инструментами и электронным звучанием, академический хор, солисты, чтецы.

Эдуард Артемьев – известный композитор. Работал над лучшими фильмами Андрея Тарковского ("Зеркало", "Солярис"). Автор музыки к ленте Никиты Михалкова "Свой среди чужих, чужой среди своих".

Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

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