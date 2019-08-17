Туман утром в субботу, 17 августа, помешал работе барнаульского аэропорта. Самолет из Москвы не смог совершить посадку из-за погодных условий, и был отправлен на запасной аэродром, сообщили в аэропорту имени Германа Титова.

Речь идете о рейсе S7−217 из московского аэропорта Домодедово. Также задерживается рейс S7−218, который должен был отправиться из Барнаула в Москву.

Днем ранее аналогичная ситуация произошла с самолетом из Санкт-Петербурга, который не смог приземлится в Толмачёво и был отправлен в Барнаул. Аэропорт краевой столицы одновременно может принять до 17 самолетов. О том, как обслуживают воздушные суда, в воздушных воротах края – читайте в нашем материале.