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МЧС объявило о высокой пожароопасности в Алтайском крае

, ИА "Амител"
Штормовое предупреждение действует на территории региона
Фото: bryansku.ru

Фото: bryansku.ru

Штормовое предупреждение из-за пожароопасности продолжает действовать в Алтайском крае с 17 по 19 августа, сообщает пресс-служба МЧС по региону.

По информации ведомства, сохранится высокая и чрезвычайная пожароопасность. В отдельных районах обещают небольшой дождь, грозу, кое-где по западу сильный дождь и даже град.

"Ответственные ведомства должны вовремя принять меры, чтобы не допустить распространения огня на населенные пункты, линии электропередач, объекты связи, избежать задымления трасс. Нужно усилить контроль территорий, чтобы предотвратить пожары, провести разъяснительную работу с местными жителями", – говорится в сообщении ведомства.

Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

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