Минздрав предложил ограничить продажу чипсов и газировки на работе

Министерство здравоохранения России предложило работодателям ограничить продажу на рабочих местах картофельных чипсов, сухариков, газированных напитков и других продуктов питания с повышенным содержанием соли и сахара, пишет ТАСС.

В качестве альтернативы предлагается включить в рацион питания работников продукты для здорового перекуса: йогурты с содержанием жира менее 2,5%, овощную соломку, яблочные чипсы или хрустилу, зерновые батончики.

Также работодателям посоветовали проводить тематические дни и акции по популяризации здорового питания и обучать работников его основам.

Наиболее страдающим от ожирения регионом России по итогам 2018 года является Курганская область (более 935 человек на 100 тыс. населения). Второе место в списке занял Алтайский край с показателем в 867,8 случая впервые установленного диагноза ожирения, Третье место – у Ульяновской области (849,7). Лучшим в этом рейтинге оказались Якутия, Приморский край, Белгородская область.