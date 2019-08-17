Семейный гастрономический фестиваль "День мясного гурмана" пройдет 17 августа в Барнауле на площади Ветеранов. Подобное мероприятие проходит в столице региона уже в 13-й раз.

На площадке фестиваля соберутся ведущие производители мясной отрасли пищевой промышленности края. Будут организованы площадки для детей. Хедлайнером фестиваля станет группа LIVE'N'DRIVE, исполняющая разноплановые кавер-версии. Мероприятие будет проходить с 12:00 до 21:00.

До 2018 года праздник проходил в формате выставки-ярмарки мясных продуктов. В прошлом году событие сменило формат. Теперь упор делается не только на продукты переработки, но и на саму мясную продукцию. Жители города смогут отведать шашлыки, которые будут готовить лучшие повара Барнаула.

За долгое время проведения мероприятие стало популярным событием среди гостей и жителей Алтайского края. В 2017 году "День мясного гурмана" вошел в топ-200 Национальных событий как одно из лучших мероприятий гастрономического туризма.