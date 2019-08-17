Мотоциклистам и владельцам японских машин позволили использовать более компактные и удобные регистрационные знаки нестандартного образца, сообщает "Интерфакс".

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что уменьшенные регистрационные знаки не запрещены, но установить их можно только на транспортные средства, которые имеют нестандартные места для их установки. Это предусмотрено новой редакцией ГОСТ.

Авто- и мотовладельцам придется заказывать их в частных фирмах, которые получили специальное свидетельство об утверждении изготовленного образца. Такой знак обойдется примерно 1,5-2 тысячи рублей.

Подразделения Госавтоинспекции как и прежде будут выдавать регистрационные знаки в соответствии с правилами.

Ранее президент Владимир Путин подписал закон, который позволит самостоятельно получать автомобильные номера у производителей. Именно они будут нести ответственность за искажение автомобильных номеров, маркировки транспортных средств и основных их компонентов.

Документ вступит в силу с 1 января 2020.