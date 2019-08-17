Свалку собачьих трупов обнаружили в лесу под Бийском. Информация о свалке останков животных появилась в паблике "Инцидент Бийск" вечером 16 августа.
Женщина сообщила, что обнаружила находку в лесу Сорокино рядом с садоводством "Заря".
"Почему трупы просто выброшены (их приблизительно около 40 штук), а не захоронены? Может быть, кого-то еще заинтересует данный факт", – написала она в паблике.
Некоторые комментаторы предположили, что животные могли до этого находиться в одном из городских приютов.
Комментарии
Люди но собаки, оскал рынка....