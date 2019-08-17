При губернаторстве Виктора Томенко в Алтайском крае закрыли 17 школ

В новом учебном году 1 сентября начнут работать 1097 общеобразовательных школ Алтайского края. По данным информагентства Regnum со ссылкой на региональное министерство образования и науки, в Алтайском крае за год закрылось 17 школ. Правительство региона официально опровергло эти данные, заявив, что в 2018-2019 годах школы не сокращались.
В прошлом году в регионе открыли свои двери 1114 школ, где обучались 266 тысяч детей. Однако оценивать такие цифры тоже не совсем правильно. Издание не учитывало процесс оптимизации, который весь год проходил в регионе и переход некоторых заведений в статус филиалов.
Летом 2018 года во время "Прямой линии" с президентом Владимиром Путиным жители села Старая Суртайка Красногорского района пожаловались на закрытие местной школы из-за нехватки учителей. Виктор Томенко пообещал не только сохранить учебное заведение, но и отремонтировать его.
Всего в сентябре 2019 года за парты во всех школах края сядут 275,5 тысячи учеников.
Комментарии
Старая Суртайка Красногорского района пожаловались на закрытие местной школы из-за нехватки учителей.
А сколько сейчас учителей не хватает!!!!!Дооптимизировались....
Правильной дорогой идёте, товарищи!
Чем тупее народ, тем проще власти
Французские учителя - уверенный средний класс. Стандартная нагрузка составляет 18 учебных часов в неделю, а отпуск - более 4 месяцев в году. Зарплата: 2 200 € в месяц
Школьный учитель в Германии — высокооплачиваемая профессия. Многие молодые люди выбирают ее, так как считают самой надежной.Зарплата: 6 000 € в месяц
Высокий социальный статус канадского учителя влияет на атмосферу в школе и на отношение с учениками. Преподаватель - авторитет для детей. Зарплата: 5 500 € в месяц
Интернет источники: Как работают и сколько зарабатывают учителя в разных странах мира
Томенко - единоросс, этим все сказано.
А чем,к примеру, можно завлечь молодого специалиста , отслужившего в армии,в школу работать учителем ОБЖ? Сейчас продавец в любом магазине получает в два раза больше молодого педагога. У молодого педагога-одна из самых низких зарплат!
Крах образования – это крах нации
А для чего, по-вашему, Костенко в министры назначали? Этот - известный ликвидатор. Жаль, что останется в тени, как всегда, а "подвиги" его спишут на Томенко. Опять же - сам поручился за каждого назначенца, никто за язык не тянул.
Школы закрываются, храмы по три в сутки открываются. Неучвм легче мозги пудрить, чем и занимается РПЦ.
А Владимир Ильич завещал:" Учиться, учиться, учиться."