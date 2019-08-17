При губернаторстве Виктора Томенко в Алтайском крае закрыли 17 школ

В новом учебном году 1 сентября начнут работать 1097 общеобразовательных школ Алтайского края. По данным информагентства Regnum со ссылкой на региональное министерство образования и науки, в Алтайском крае за год закрылось 17 школ. Правительство региона официально опровергло эти данные, заявив, что в 2018-2019 годах школы не сокращались.

В прошлом году в регионе открыли свои двери 1114 школ, где обучались 266 тысяч детей. Однако оценивать такие цифры тоже не совсем правильно. Издание не учитывало процесс оптимизации, который весь год проходил в регионе и переход некоторых заведений в статус филиалов.

Летом 2018 года во время "Прямой линии" с президентом Владимиром Путиным жители села Старая Суртайка Красногорского района пожаловались на закрытие местной школы из-за нехватки учителей. Виктор Томенко пообещал не только сохранить учебное заведение, но и отремонтировать его.

Всего в сентябре 2019 года за парты во всех школах края сядут 275,5 тысячи учеников.