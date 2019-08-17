Дорожники восстановили проезд по Чуйскому тракту на Алтае

Движение транспорта по федеральной трассе Р-256 "Чуйский тракт" восстановлено, сообщает УПРДОР "Алтай"

Наиболее сложная обстановка была в Онгудайском районе Республики Алтай. Из-за схода селевых потоков проезд был затруднен на нескольких участках. Вечером 16 августа дорожное полотно расчистили от камней и грязи. Помогали в этом два экскаватора, четыре самосвала, погрузчик, автогрейдер и МТЗ.

На участках, где произошло размытие земляного полотна, работы будут идти сегодня до конца дня и в выходные. Кроме того, по данным синоптиков, дожди продолжатся, не исключены повторные сходы селей. Организовано дежурство, подрядные организации будут патрулировать Чуйский тракт круглосуточно.

Ранее сообщалось, что движение по Чуйскому тракту в границах Онгудайского и Кош-Агачского районов было осложнено сошедшими селями рядом с селом Иня.