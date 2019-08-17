В Арктике впервые в истории зафиксировали 35 градусов жары. 26 июля 2019 года шведская метеостанция в Арктике зафиксировала температурный рекорд, сообщает gizmodo.com.

Для подтверждения данных экспертам понадобилось более двух недель. В этот день, как сообщают эксперты, площадь льдов в Северном Ледовитом океане сократилась почти на 20 процентов.

Американское Национальное управление океанических и атмосферных исследований (NOAA) ранее объявило, что в июле температура на планете поднялась в среднем на 1,7 градуса выше нормы. Июль 2019 года стал самым жарким за 140 лет, побив рекорд 2016 года.

Между тем, в Алтайском крае 17 августа ожидается не более 15 градусов тепла. В некоторых районах региона прогнозируют дождь и грозы.